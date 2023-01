ĆERKA NAŠE POZNATE VODITELJKE JE PRAVA GRACIJA! Svi oduševljeni njenom lepotom, a majci je bila pravi oslonac u toku BOLESTI! FOTO

Novinarka i voditeljka Ivona Pantelić svoju intimu ne deli toliko često na mrežama, ali na njenom Instagramu postoji nekoliko fotografija sa ćerkom Mašom Đorđević (22).

Mnogi ispod tih fotografija pišu kako je ćerka preslikana majka koja je završila arhitekturu, a onda rešila da se prijavi na konkurs RTS-a za voditelje, samo sa drugačijom bojom kose.

Inače, kako je Ivona pričala u intervjuu za Gloriju ispričala kako je bolest dodatno povezala sa ćerkom koju je dobila sa bivšim suprugom. Inače, Ivona je obolela od karcinoma dojke sa kojim se uspešno izborila.

- Maša se, dok sam prolazila kroz lečenje, operaciju, hemioterapiju, u neku ruku ponašala kao da je situacija sasvim normalna, da se ne dešava ništa neuobičajeno - otkriva Ivona i dodaje:

- Možda je tako bilo i najbolje jer sam i sama podsvesno tome težila, da kroz sve faze prođem što pre. Kad sam saznala za dijagnozu, nastojala sam da joj saopštim to što bezazlenije, da tome ne dajem previše na značaju. Rekla sam joj prvo da su mi nešto pronašli i da je to izlečivo, pa tek onda šta je u pitanju. Kad se razbolite, veoma je važno kako ćete sve što vam se dešava podneti psihički, i to ne samo vi nego i čitava porodica. Ljudi su različiti, različito prihvataju neprijatne vesti, svako se s time bori na svoj način. Maša mi je bila najveća podrška i oslonac time što nije bila previše opterećena mojom bolešću, a ja sam upravo takvu podršku i želela.

Maša priznaje da je doživela šok kad joj je majka rekla da je obolela.

- Uplašila sam se, bilo me je strah koliko će čitavo to putovanje kroz bolest i oporavak da traje i kako će ona sve to podneti. Ali oduvek sam bila pozitivna i na stvari gledala sa vedrije strane, pa nije bilo crnih misli i pesimizma. Brzo sam shvatila da je ljudima koji se razbole potrebno da njihova okolina bude empatična. Nekad im verovatno i nije do priče, ponekad je dovoljno samo da neko bude tu, pored njih, da zajedno ćute i samo se gledaju. Bolest nas je još više zbližila i uputila jednu na drugu. Najbitnije je razumeti kroz šta sve taj neko prolazi, biti tu i slušati. - rekla je tada Maša.

(Kurir.rs/Gloria.rs)

Bonus video:

02:47 GLUMICA IZ KENIJE OČARALA SVOJIM GLASOM U EMISIJI PUSTI BRIGU: Ukulele i ikonična pesma za užitak!