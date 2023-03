ZBOG JEDNOG DETALJA SE ŠUŠKA DA ANĐELKA PRPIĆ ČEKA SINA: Glumica otišla na TRUDNIČKO ODSUSTVO, a evo kako su je kolege iznenadile

Glumica Anđelka Prpić je u sedmom mesecu otišla na trudničko odsustvo, a tom prilikom je dobila i poklon od svojih kolega, kojim se pohvalila na društvenim mrežama.

Anđelka je ovu svoju odluku objavila na svom Instagram profilu, gde je pokazala buket cveća koji je dobila, kao i poklon, uvijen u plavi papir, zbog čega su mnogi odmah pomislili da je to znak da glumica čeka dečaka.

"Rasplakaše me na kraju", poručila je glumica na Instagramu.

Podsetimo, domaći mediji mesecima su brujali o trudnoći glumice Anđelke Prpić i njenom partneru, koji je inače drug još iz školskih dana Anđelkinog bivšeg muža Darija Prpića.

Prpićkin otac, Predrag Stević podržao je ćerku u njenim izborima, te toplim rečima pokazao koliko su njih dvoje bliski.

- Pa da vam kažem, nije baš lako. Više moja supruga nego ja... Mene to slabo neko i pita ali ja je podržavam u svemu, to je moje dete. Ja je nisam ni udavao ni ovo, ona je sama to rešila. Kažem vam, mene stvarno niko nije stao da pita: "Je li šta je bilo, šta je ovo...", stvarno nikad, a Dušku tako dođu, pitaju, ona se malo i nervira i sekira - kazao nam je iskreno Anđelkin otac Predrag Stević jednom prilikom.

Sama glumica nedavno je ispričala da redovno ide kod psihoterapeuta, zbog čega sada živi život po svojim pravilima.

- Idem redovno kod psihologa. Prvi put sam se obratila psihologu pre jedno pet, šest godina, znači sa tridesetk godina. Pomoglo mi je, stvarno idem redovno. U početku sam išla mestimično dok nisam zapravo upoznala nekoga ko mi je legao - ispričala nam je tad Anđelka.

