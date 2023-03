"TESLA PRIČAO DA SU KRISTALI ŽIVA BIĆA" Popović: Konsultujte se pre kupovine, NE ŽELITE DA PRIZIVATE ZLO! PAZITE AKO PROMENE BOJU

Hit seriju “Prsten sudbine”, koja je stekla ogromnu popularnost u celom svetu, od ponedeljka će moći da prate i gledaoci Kurir televizije!

"Prsten sudbine" je priča o Anji i Jani, dve karakterno potpuno različite sestre, čije živote iz korena menja teška saobraćajna nesreća.

Serija obiluje intrigama, napetim situacijama i mnogobrojnim preokretima zbog čega je zaludela publiku u više od 40 zemalja i to pretežno žene.

Na koji način rubini mogu da spasu život vlasniku, koje je značenje različitog dragog i poludragog kamenja, i šta simbolizuje nošenje prstenja na određenom prstu, danas je voditelka Anastasija Čanović pitala kristaloterapeuta Jelenu Popović.

Ona je prvo pojasnila šta njena profesija predstavlja.

- Čitala sam mnogo knjiga kad sam bila mlađa, posebno tamo gde postoje zabranjene knjige. Vremenom i godinama i radom sa kristalima od svoje 17 godine, odrasla sam i živela u Njujorku. Non-stop sam bila okružena dragim kamenjem i zlatom - počela je Popović.

Kako je rekla i Nikola Tesla je verovao da su kristali živa bića.

- Kristali i drago kamenje se koriste hiljadama i hiljadama godinama. Imate ga u Starom i Novom zavetu i koriste se za našu dobrobit - rekla je.

Šta je istina o kristalima?

Voditeljku Pulsa Srbije interesovalo je i kakva je praktična upotreba kristala u svakodnevici.

- Lično bih preporučila da se konsultujete sa astrologom. Da vidimo koji su kristali za zdravlje, za ljubav, a moj savet je da ne kupujete nasumično, jer možete da izazovete loše dejstvo - rekla je.

Uvek bi trebalo, preporučuje ona da se konsultujemo sa astrologom.

- Uvek treba koristiti nešto što ima smisao. Prsten sa rubinima simbolizuju večnost. Rubin je kristal nad kristalima! Veoma je retko da se nađe u prirodnoj boji. Pre mnogo godina sam kupila sebi rubin i koštao je mnogo. Kasnije, 2008. kako je Pluton krenuo u Jarca, on je pukao na pola i promenio boju. Imala sam tada ozbiljnih zdravstvenih i finansijskih problema. On je pukao nedelju dana pre nego što je sve krenulo nizbrdo. Legenda kaže da ako rubin promeni boju, možete biti u životnoj opasnosti - otkrila je.

Priprema je najbitnija u teškom periodu koji predviđanja nose, upozorava ona.

- Povezuje se i horoskopski znak. Postoji 300 kristala koje koristimo. U kristaloterapiji svi kristali su jednaki. I polu drago i drago kamenje - rekla je pa pokazala kako kristali utiču na život prema tome na kojem se prstu nalaze.

- Leva ruka je intuicija, a desna ruka je akcija. I to se odnosi na ruku koja je dominantna, odnosno sa kojom pišemo. Ako nosite na palcu prizivate Veneru. Ako nosite na kažiprstu onda je to Jupiter i pravda, dobre vibracije. Ako nosite na srednjem prstu to je Saturnov prsten te simbolizuje zemlju. Ako nosite na domalom to je prst Sunca i to je vatra i večnost. Mali prst je Merkur i odličan je za komunikaciju! - otkrila je.

