TUŽNA SLIKA BRUSA VILISA: Prvi put u javnosti nakon NOVE STRAŠNE DIJAGNOZE! Glumačka legenda se krije pod kapom, prizor je BOLAN

Brus Vilis (67) snimljen je prvi put u javnosti nakon što je pre dve nedelje njegova porodica objavila njegovu novu dijagnozu, frontotemporalnu demenciju.

Junak brojnih akcionih filmova poput "Umri muški" prošetao je u četvrtak Santa Monikom u društvu prijatelja. Zajedno su otišli na kafu, a Brusu se nije svidelo što ih paparaci fotografišu.

Glumac je bio u sportskom izdanju i nosio je kapu, što mu je postao običaj otkakako se penzionisao i saznao prvo da boluje od afazije, a onda i demencije. Moglo se primetiti koliko izgleda starije i umornije, kao i tokom njegovih ranijih, retkih izlazaka u javnost.

Potret Bruce Willis, Keluar Rumah Pertama Kali Sejak Didiagnosa Demensia Frontotemporal https://t.co/r132TWInUU — VivaCoid (@VIVAcoid) March 3, 2023

Inače, njegova bivša supruga, Demi Mur, otkrila je da Brus pati od frontotemporalne demencije, koja je posledica naslednih ili spontanih poremećaja koji uzrokuju propadanje frontalnog, a katkad i temporalnog režnja mozga. Zapravo, cela porodica se oglasila istom objavom na Instagramu, uz koju su stavili Vilisovu fotografiju.

"Kao porodica želimo da iskoristimo ovu priliku i zahvalimo vam na svoj ljubavi i saosećanju za Brusa u ovih poslednjih deset meseci. Zahvalni smo za vašu dobrotu i zato što znamo da volite Brusa kao i mi. Želeli smo vam damo novo obaveštenje o njegovom stanju. Otkako smo objavili da je Brusu dijagnostikovana afazija u proleće 2022, bolest mu je napredovala i sad smo dobili specifičniju dijagnozu: frontotemporalnu demenciju (poznatu kao FTD). Nažalost, problemi u komunikaciji su samo jedan simptom bolesti s kojom se Brus suočava. Iako je to jako bolno, olakšanje je što napokon imamo jasnu dijagnozu.

FTD je okrutna bolest za koju mnogi od nas nikad nisu čuli i može pogoditi bilo koga. Za ljude ispod 60 godina, FTD je najuobičajeniji oblik demencije. Danas ne postoji lek za ovu bolest, a nadamo se da će se to promeniti u godinama koje dolaze. Kako Brusovo stanje napreduje, nadamo se da će mediji biti fokusirani na to da rasvetle ovu bolest o kojoj se mnogo više treba znati i istražiti.

Brus je uvek verovao u korišćenje svog glasa kako bi pomogao drugima i kako bi privukao pažnju na važne probleme, bili oni javni ili privatni. U srcu je znao da bi on, kad bi to mogao, hteo da privuče globalnu pažnju na one koji takođe pate od ove bolesti i ukaže kako ona utiče na bolesnike i njihove porodice.

Brus je uvek nalazio radost u životu i pomagao svima koje je znao da učine isto. Puno nam je značilo da se odjek te brige vratio njemu i svima nama. Bili smo jako dirnuti ljubavlju koju ste ukazali našem dragom suprugu, ocu i prijatelju tokom ovog teškog perioda. Vaše neprestano saosećanje, razumevanje i poštovanje osnažuje nas da pomognemo Brusu da živi što je bolje moguće", stoji u objavi koju su potpisale njegova sadašnja supruga Ema Heming i njihove ćerke Mejbel i Evelin i bivša supruga Demi Mur, s kojom je dobio ćerke Rumer, Skaut i Talulu.

Nakon nove tužne vesti oglasila se i glumčeva ćerka Skaut, koju je dobio u braku s Demi. #Osećam se emocionalno umorno i pomalo preopterećeno, ali takođe jako zadivljeno ljubavlju koju toliko ljudi ima prema mom tati", napisala je uz svoju fotografiju na Instagram storiju.

foto: Printscreen Instagram

Podržale su je njena starija sestra Rumer Vilis i mlađa, Talula Vilis i podelile njenu objavu, te su istakle da su jako zahvalne na podršci koju su dobile nakon objave da im je otac bolestan.

Već su ranije iz izvora bliskog porodici stigle vesti da je Brus u jako lošem stanju i da mu je teško da komunicira.

"Brus ne može puno da govori, a čini se i da ne shvata puno od toga što mu drugi govore. Tako da je supruga Ema tu da mu pomogne da komunicira. Postoje dani kad se u njemu može pronaći tračak starog Brusa, ali to se događa retko i nakratko. Osećaju da im on izmiče i to im slama srce", ispričao je još ranije izvor blizak porodici za Radar Online.

Inače, Vilis je od 2009. u braku s manekenkom Emom Heming i imaju dve ćerke, a ona svakodnevno objavljuje na Instagramu i zahvaljuje se na silnoj podršci javnosti. Pokazala je i da priprema posebnu hranu za supruga prema kuvarici koja ističe da je reč o jelima koja utiču dobro za mozak.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

00:28 TUŽNE VESTI IZ HOLIVUDA: Legendarni glumac Brus Vilis zbog bolesti napušta svet glume