HIT SERIJA SAMO ŠTO NIJE POČELA! Ivan Kleut: "Prsten sudbine" već je pokorio svet, a od danas će OSVOJITI SRCA SRPSKE PUBLIKE

Hit seriju “PRSTEN SUDBINE”, koja je stekla ogromnu popularnost širom sveta, od ponedeljka će moći da prate i gledaoci Kurir televizije!

Ali ovo nije sve što čeka gledaoce Kurir TV, pošto ćete samo na našem programu već danas u 15 sati moći da PRETPREMIJERNO pogledate prvu epizodu.

"Prsten sudbine" je priča o Anji i Jani, dve karakterno potpuno različite sestre, čije živote iz korena menja teška saobraćajna nesreća. Serija obiluje intrigama, napetim situacijama i brojnim preokretima zbog čega je zaludela publiku u više od 40 zemalja i to pretežno žene.

foto: Kurir Televizija

Uoči same pretpremijere, u emisiji Puls Srbije gostovao je Ivan Kleut, direktor spoljnih produkcija televizije Kurir.

Ivan Kleut foto: Nenad Kostić

- Naporno radimo poslednjih meseci na onome što danas počinje, a to je pretpremijerno prikazivanje serije "Prsten sudbine", koja oficijelno kreće 6. marta na Kurir televiziji, svakog radnog dana od 15 časova - rekao je Kleut.

Voditelje Anastasiju Čanović, Milicu Marković i Ivana Gajića zanimalo je šta predstavlja prsten sudbine u seriji.

- Moraš da pratiš seriju, ja ću prepustiti gledaocima da sami dokuče. Taj prsten će napraviti jedan mali preokret. Jedna od sestara biće zaprošena, a onda se dešava jedan tvist koga neću sada otkriti. Serija je zamršena, svakog časa se dešava nekakav preokret. Ona odgovara savremenim potrebama gledalaca za brzinom i dinamikom - istakao je Kleut.

foto: Kurir TV

Na pitanje kako bira koji serisjki program će biti emitovan na urir televiziji, Kleut kaže da je to plod timskog rada.

- Ne biram serije sam, ponajviše uz pomoć koleginice Viktorije Jevtić, direktorke programa Kurir televizije. Timski analiziramo šta odgovara konceptu našeg programa, kao i našim gledaocima. Nije to lak posao, da je tako ne bi bilo grešaka na TV i razbijanja glave kad stižu rezultati gledanosti - kroz osmeh je prokomentarisao Kleut.

Iako se na prvu loptu pomisli da je "Prsten sudbine" serija namenjena isključivo ženama, Kleut kaže da je to daleko od istine.

10:44 HIT SERIJA SAMO ŠTO NIJE POČELA! Ivan Kleut: Prsten sudbine već je pokorio svet, a od danas će OSVOJITI SRCA SRPSKE PUBLIKE

- Nije samo ženama namenjena, mi smo serije koje emitujemo od 15 časova okarakterisali zajedničkim imeniocem, a to su žene. To su sve žene koje završe sa obavezama do 15 sati, pa onda prilegnu ili sednu u fotelju i uživaju u tim serijama. Međutim, generacijski mogu da se poronađu gledaoci, svako se može pronaći jer je širok dijapazon likova. Uvek postoji par koji oduševi publiku. Mene su potpuno opčinili Ljuba i Petar, koji su sporedan par i provejavaju serijom, a vrlo su komični i najživotniji. Glavne junakinje Ana i Jana žele da ostvare svoje ciljeve, a ovo dvoje žele pravu dobru ljubavnu vezu - dodao je Kleut.

foto: Kurir TV

Dao je odgovor i na ključno pitanje, zbog čega bi gledaoci trebalo da budu uz Kurir TV u 15 časova.

- Zato što će gledati fantastičnu seriju u više od 100 epizoda. Sad hvatajte zalet i pratite sve do jeseni svakog radnog dana od 15 časova. Za sve one koji ne budu u prilici da pogledaju seriju u tom terminu, repriziraćemo je u večernjem od 22 časa - rekao je Kleut i na kraju gostovanja najavio nove projekte na Kurir TV:

- Spremamo mnogo novih projekata, mogu da najavim da već sutra, 4. marta u 13 časova počinje nova sezona serijala 300 čuda, autorke Ljiljane Danilović, koja u ovom nastavku govori o srpskom Indijana Džonsu.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs