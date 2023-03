DOK SAM IŠAO U ŠKOLU, DOBIJAO SAM BATINE I TRPEO UVREDE: Džipsi na korak od Evrovizije, a iza sebe ima potresnu životnu priču

Jovan Živadinović široj javnosti poznatiji kao Džipsi, sinoć je osvojio publiku autentičnim izgledom, dopadljivom numerom i neverovatnom harizmom na drugoj polufinalnoj večeri nacionalnog izbora za Pesmu Evrovizije.

Džipsi je ranije pobrao simpatije Ane Đurić Konstrakte, predstavnice Srbije na Evroviziji 2022, koja je pohvalila njegov album i zapratila ga na Instagramu. On se dopada i Jeleni Karleuši i Sajsi MC, koje objavljuju njegove pesme na društvenim mrežama.

foto: Damir Dervišagić

Pompa oko ovog mladića počela je mnogo pre Pesme za Evroviziju, budući da je Džipsi prvi pripadnik romske nacionalnosti koji se javno deklarisao kao homoseksualac. Jednom prilikom je ispričao da je zanimljivo prolaziti kroz život kao Rom gej, ali i dodao da je taj put ponekad umarajući.

Iako mladom pevaču sada ne smeta etiketiranje, priznao je da je u detinjstvu i tokom odrastanja zbog identiteta imao probleme, te je često dobijao batine samo zato što je odlučio da ne skriva istinskog sebe. Isprva ni Džipsijeva porodica nije bila naklonjena njegovoj seksualnosti, ali su mu za kratko vreme postali najveća podrška.

Tukli su me u školi Jovan je među prvim umetnicima u Srbiji javno priznao da je homoseksualac.

foto: Printscreen/RTS

- Zanimljivo je biti Rom i gej. To je deo mene i divno je. Nije mi teško, pre bih rekao da je umarajuće. Kada se javno izjasniš o nečem, na primer da si gej, ljudi od tebe očekuju da svakog dana pričaš o tome. Ponekad pomislim da sam više gej jer drugi ljudi to potenciraju o meni. Rom i gej, to su samo dve stvari koje čine moj identitet, a ima ih još milion - priča Džipsi i dodaje da je ranije trpeo diskriminaciju - rekao je mladi umetnik i dodao, a prenosi portal 24 sedam.

- Sada me etiketiranje ne dotiče, ali jeste kada sam bio klinac. Dok sam išao u školu, dobijao sam batine i trpeo uvrede zbog toga što sam romske nacionalnosti. To ne zaslužuje nijedno dete. Prevazišao sam to. Rekao sam sebi: "Ako ću da se bijem zbog toga što želim da nosim štikle, ima da se bijem". Sa 12 godina shvatio sam da sam gej. Kada sam rekao roditeljima, prvo su bili u fazi da to nije istina, zatim u fazi razočaranja, onda su se ljutili i na kraju su me prihvatili i naučili kako da mi pristupe.

foto: Damir Dervišagić

Veliku podršku Džipsi dobija i od partnera, koji ga je sinoć bodrio iz bekstejdža. Predstavnicima medija poverio je da ne krije svoju ljubav. Veliku ljubav dobio je i od javnosti, koja ga je dovela korak bliže Liverpulu, te ćemo mladog umetnika gledati i u finalu Pesme za Evroviziju.

Sa njim je u bekstejdžu bio i njegov partner, a na konstataciju novinara da je to hrabro, Džipsi je odgovorio:

- Nije potrebna nikakva hrabrost da imam svoju ljubav pored sebe. Ja to ne gledam tako. Ali da, jeste - kazao je on i namignuo.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:57 Džipsija na Pesmi za Evroviziju dečko bodrio u bekstejdžu