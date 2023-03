OTAC NARKOMAN JE MALTRETIRAO, BIVŠI DEČKO JE TUKAO: Danas je NAJBOGATIJA ŽENA na svetu, a evo šta ju je spasilo

Od siromašne devojčice koja je odrastala uz oca narkomana postala je najbogatija muzičarka sveta koja je nedavno tokom nastupa otkrila da je drugi put trudna.

Svojim 13-minutnim nastupom u poluvremenu ovogodišnjeg Superboula Rijana je ispisala istoriju. Prva je milijarderka i prva trudnica koja je nastupila na finalu američkog fudbala, koji je uživo pratilo 113 miliona gledalaca.

Oduševila je izborom pesama i plesnim koreografijama, ali sve je očarala objavom da je drugi put trudna. Otkad je pri devet meseci rodila sina, inače vrlo otvorena pevačica, odlučila je taj deo svog života zadržati samo za sebe i još nije otkrila ime mališana. A upravo je on jedan od razloga zašto je odlučila da nastupi na Superboulu.

"Kada su me nazvali, rekla sam: 'Jeste li sigurni?!' Porodila sam se tri meseca pre toga i pitala se treba li da donosim takve odluke jer ću možda zažaliti. Ali kada postanete mama, nešto vam se dogodi i osećate da možete da uradite bilo šta, a Superboul je jedna od najvećih bina na svetu i koliko god zastrašujuće bilo, taj izazov je vrlo uzbudljiv. Važno mi je da moj sin to vidi", rekla je dan pre nastupa otkrivši da je najteže bilo sastaviti set listu kojom će predstaviti svoju bogatu karijeru koju sada usklađuje s majčinstvom.

"Ravnoteža je gotovo nemoguća jer će ti posao ukrasti vreme koje bi mogao da provedeš s detetom. To tako ide. Jako pazim na šta ću pristati i da li je to vredno mog vremena", rekla je zvezda koja je poslednji album "Anti" objavila 2016. godine. Iako su se fanovi nadali da će ove godine objaviti novi album, čini se da ništa od toga jer je posvećena majčinstvu.

"Jutra su divna, kada vidim njegovo lice ujutru. Videti bebu s malim podočnjacima, koja se tek budi i malo je zatečena, pokušava da shvati gde je, šta je. Preslatko je i to mi je najdraži deo dana. Stalno mu pevam i izmišljam svašta", rekla je pre nekoliko meseci umetnica, koja je 20. februara, proslavila rođendan.

U svojih 35 godina ostvarila je izuzetnu karijeru i može se pohvaliti titulom druge najprodavanije pevačice svih vremena s više od 250 miliona prodatih albuma, osvojila je devet Gremija, 13 nagrada AMA (American Music Awards), 12 Billboard nagrada, oborila je šest Ginisovih rekorda, dobitnica je predsedničke nagrade NAACP, te je nekoliko puta bila uvrštena na liste 100 najuticajnijih osoba sveta.

Tu je i ovogodišnja nominacija za nagradu Oskar za pesmu "Lift Me Up", koju peva u filmu "Black Panther: Wakanda Forever". Osim muzičke karijere, vrsna je preduzetnica na čelu kompanija Fenty (modni brend), Fenty Beauty (dekorativna kozmetika), Savage X Fenty (donji veš) i Fenty Skin (preparativna kozmetika), a zahvaljujući svemu tome prošle godine ju je Forbs proglasio najbogatijom muzičarkom, čije se bogatstvo procenjuje na 1,4 milijarde dolara.

Da će jednog dana imati poslovno carstvo, nije ni pomišljala dok je kao devojčica maštala o pevanju.

"Moj jedini san bio je da ljudi širom sveta čuju moju muziku. Nisam razmišljala o slavi, a kada je došla, pomislila sam: 'O joj, želim li stvarno ovo?' Ali ono što me drži strastvenom i živom jeste kreativnost. U svakom svom poslovnom ogranku viziju pretvaram u stvarnost i u tome uživam", govori pevačica rođena u Sent Majklu na Barbadosu.

Danas je svi znamo po mononimu Rijana, a život je počela 20. februara 1988. kao Robin Rijana Fenti. Njeni roditelji, računovotkinja Monika i nadzornik u skladištu, Ronald Fenti, iz pređašnjih veza imali su decu, a tokom svog braka uz pevačicu su dobili i sinove Rorija i Radžada. Živeli su u malom bungalovu, novca nije bilo, a situacija se pogoršala nakon što je Ronald počeo da konzumira alkohol i krek kokain. Gledala ga je kako se drogira i njegove zavisnosti bile su stega za celu porodicu, a kada je bio pod uticajem opojnih sredstava, često bi pribegavao fizičkom nasilju koje je pretežno bilo usmereno prema Moniki. Rijana je nekoliko puta pokušala da zaustavi napade, stane između roditelja i tako spasi majku, a jednom je čak razbila flašu o pod samo kako bi privukla očevu pažnju.

"Ljudi ne žele da se zna za porodično nasilje i zato se mama stalno skrivala u kući. Uvek sam govorila sebi: 'Nikada neću biti s nekim poput mog oca. Nikada!'", rekla je Rijana godinama posle.

Očev bes osetila je jednom i na svojoj koži, a istukao ju je jer ga je pitala da ostane deset minuta duže na plaži.

"Nisu to najlepša sećanja, ali sve me izgradilo da budem jaka osoba. Ne bih plakala. Nisam se uzrujavala. Sve sam držala u glavi", prisetila se godinama kasnije i dodala kako su neka od najlepših sećanja iz detinjstva, poput učenja vožnje bicikla i odlaska u ribolov, ipak vezana za oca.

S osam godina počela je da pati od jakih glavobolja koje su godinama zbunjivale lekare i nisu mogli da im pronađu uzrok, pa je često bila na bolničkim ispitivanjima. Neko vreme lekari su čak sumnjali na tumor na mozgu.

Brak roditelja urušio se kada je imala devet godina. Kako bi prehranila decu i sebe, Monika je paralelno radila nekoliko poslova, a briga o najmlađem bratu Radžadu pala je na buduću zvezdu.

"Bila je samohrana majka i zato je morala stalno da radi. Nikada nije bila kod kuće. Odnosno, bila je, ali kasno uveče, pa sam se ja brinula o bratu. Bio mi je najbolji prijatelj i mislio je da sam mu ja mama", ispričala je, a jedan od maminih poslova bio je onaj šminkerke.

"Opsednuto bih je gledala u ogledalu kako se šminka. Jako dugo mi nije bilo dozvoljeno da nosim ikakvu šminku. Kao devojčici dozvolila bi mi da stavim malo ruža jedino kada sam bila deveruša na venčanju. Prvi put me je našminkala kada sam imala 16 godina i bilo je to malo pre nego što sam napustila Barbados. Najviše se sećam pudera jer mi koža nikada nije izgledala tako savršeno. Od tada sam svaki dan želela da nosim puder, što je moj brat mrzeo i stalno me ispitivao zašto to radim", opisala je u časopisu Interview.

Razvod roditelja finalizovan je kada je imala 14 i tada su prestale i glavobolje, očito uzrokovane stresom. Sebe u detinjstvu opisuje kao povučenu štreberku koja je volela da bude sama, a deca su je često zadirkivala jer joj je boja kože dosta svetla. Ako je trebalo, i potukla bi se.

"Morala sam da očvrsnem jer bi mi govorili da sam bela", rekla je, a svetliju boju kože nasledila je s očeve strane. Naime, vuče keltske korene i njeni preci bili su sluge koji su u 17. veku prevezeni na Barbados kako bi radili na plantažama šećera. Posle su ostali na ostrvu i činili izuzetno siromašnu belačku populaciju koja je na Barbadosu dobila naziv Redlegs.

Kako bi pomogla mami, radila je na blagajni lokalne prodavnice, prodavala odeću na štandovima i paralelno uživala u pesmama diva Vitni Hjuston, Selin Dion, Maraje Keri, Šejne Tvejn i maštala kako bi bilo divno da jednog dana i sama postane pevačica. Kada su tinejdžerske godine pokucale na njena vrata, počelo je da kopni interesovanje za školu i u pauzama između časova pevala je s prijateljicama. Osnovale su grupu, a jednoj od njih porodični prijatelj bio je američki producent Evan Rodžers. Sa suprugom je letovao na Barbadosu i pristao da posluša tinejdžerke. Izašle su pred njega prvo kao grupa, a potom i svaka posebno.

"Čim je Rijana ušla u prostoriju, kao da ostale dve devojke više nisu postojale. Nosila se kao zvezda iako joj je bilo tek 15. Bilo je gotovo kada je zapevala pesmu "Emotion" od Destiny’s Child", opisao je Rodžers, koji joj je odmah ponudio ugovor da snime demo pesme.

"Bilo mi je teško jer nisam htela da povredim prijateljice, nisam htela da ih izdam. Bile smo zajedno, ali i svaka posebno na audiciji i tako je ispalo", rekla je.

Htela je da završi srednju školu, ali odabrala je pevanje i s majkom počela da putuje između SAD i Barbadosa kako bi snimila album s četiri pesme. Kada je napunila 16, preselila se u SAD i živela s Rodžersom i njegovom suprugom Džeki.

"Kada sam otišla s Barbadosa, više nisam gledala unazad. Htela sam da uradim sve što mogu kako bih uspela, čak i da se preselim u Ameriku", rekla je Rijana koja je posle maturirala uz pomoć tutora.

U januaru 2005. demo snimak, na kom je bila i njena prva hit pjesma "Pon de Replay", ponudili su u nekoliko diskografskih kuća, pa tako i onoj Džej Zija, koji je tada bio na čelu Def Jam Recordsa. Odmah je video da se u 16-godišnjakinji krije neverovatan talenat, te je zaposlenima rekao da Rijani i Rodžersu ne smeju da dozvole da napuste zgradu dok ne potpišu ugovor. Pregovori su trajali do tri sata ujutru i potpisali su ugovor za šest albuma. Već u avgustu objavila je prvi "Music of the Sun", a drugi "A Girl Like Me" godinu posle i na njemu su bili hitovi "SOS" i "Unfaithful". Postala je jedan od najtraženijih pop izvođača, a tada se suočila i s prvim opakim tračevima. Ceo Barbados nagađao je da je preko kreveta došla do ugovora.

"Ljudi su govorili da sam morala da popušim Džej Ziju kako bih ga dobila. Te glasine su se čule svuda na Barbadosu, bile su ogavne i zbog njih sam se osećala jako čudno", rekla je godinama kasnije Rijana.

Glasine da mu je ljubavnica uvek je negirala, ali to nije sprečilo korisnike društvenih mreža da nagađaju da je njegova supruga Bijonse mislila na nju kada je u pesmi "Sorry" pevala o njegovoj ljubavnici "Beki s dobrom kosom". Nije bila jedina za koju se to nagađalo, pa su se kao potencijalne ljubavnice spominjale i pevačica Rita Ora i dizajnerica Rejčel Roj. Na sve to Rijana, kao i generalno na (zlonamerne) kritike nikada nije obraćala pažnju.

"Uvek sam imala dosta debelu kožu, čak i kao devojčica i na tome mogu da se zahvalim roditeljima. Nikada me nisu preterano štitili. Zadirkivali bi me, pa bih ja njih. To je bio dobar trening za sve što mi se spremalo u životu. Nemam nikakvo mišljenje o komentarima drugih", rekla je pevačica, koja je nastavila da niže albume i hitove poput "Umbrella", "We Found Love", "Diamonds", "Bad Bitch", "Work", "Bitch Better Have My Money", a glumila je i u filmovima "Bojni brod" i "Okeanovih 8".

Kako je rasla njena slava, tako je raslo i interesovanje za njen privatni život. Kao prvu veliku ljubav navodi repera Krisa Brauna, kog je upoznala 2005, ali vezu su počeli dve godine kasnije. Činili su se kao par iz snova - mladi, talentovani, uspešni, lepi, ali stvarnost je bila drugačija. Trebalo je da nastupi 8. februara 2009. na dodeli nagrada Gremi, ali nekoliko dana pre nastup je otkazan. Razlog je brzo otkriven - 5. februara Kris ju je pretukao dok su se vozili u njegovom Lamborginiju. Svađa je izbila jer se dopisivao s drugom ženom.

"Kada sam ga pogledala, u njemu nije bilo osobe. U očima mu nisam videla dušu. Bio je prazan", opisala je u emisiji "Good Morning America", rekavši da su udarci došli “niotkuda, iznenada”.

"Što smo bili zaljubljeniji, to je postajalo opasnije da budemo jedno s drugim. Bilo je pomalo poput opsesije. Nije mogao da shvati da ne želim da prestanem da se raspravljam. Bilo je gadno i jedina misao mi je bila: 'Kada će prestati? Kada će biti gotovo?'”, opisala je.

Nakon napada predao se policiji i protiv njega su podignute optužnice za napad i kriminalne pretnje. Iako zakon štiti identitet žrtava, portalu TMZ prodate su fotografije nastale na policiji, gde se vidi opseg povreda.

"Bilo je jako razočaravajuće kada se u potpunosti zanemarila nečija privatnost kako bi se dobio novac. Očekivala sam to od TMZ-a, ali ako policija ne može da vas zaštiti, onda nigde ne možete da budete sigurni... pogotovo kada sam saznala da su fotografiju prodale dve žene", rekla je.

Nekoliko dana nakon napada otputovala je u Majami i pomirila se s Krisom, ali to je kratko trajalo.

"Znao je. Stalno me ispitivao: 'Mrziš me, zar ne?' Rekla bih ne, ali sve na njemu mi je išlo na živce. Odjednom sam mu rekla 'Ne mogu ovo više'”, ispričala je Rijana.

Shvatila je da niko ne može da joj garantuje da se nasilje neće ponoviti, a uvidela je da time daje loš primer vojsci svojih obožavateljki koje su joj javljale da su i same žrtve porodičnog nasilja.

"U trenutku kada nestanu fizičke rane, želite da nestane sve što se dogodilo, ali kada sam shvatila da moja sebična odluka za ljubavlju može rezultirati ubistvom neke devojke, više nisam mogla mirno da spavam. Čak i da me Kris više nikada ne udari, ko može da garantuje da njihov dečko neće njih? Ko može da garantuje da neće ubiti svoju zlostavljanu devojku? A to su mlade žene.

Dotad nisam shvatala koliki uticaj imam na njihov život. Muškarci ne shvataju da će, kada udare ženu, slomljena ruka ili masnica na oku zaceliti i to nije problem, problem je ožiljak koji ostaje iznutra. Imate flešbekove. Stalno se prisećate, želeli vi to ili ne. Bolno je. Mislim da Kris to nije razumeo. Nikada ne razumeju. I zato želim da kažem svakoj mladoj ženi koja doživljava porodično nasilje da ne reaguje iz ljubavi. J*beš ljubav", poručila je pevačica, čiji se fanovi nazivaju The Navy (Mornarica).

Ostavila je Krisa i posvetila se muzici, ali početkom 2013. ponovo su se pomirili. Tada je rekla kako je odlučila da želi da bude srećna i ako je to greška, barem je njena. Međutim, ljubav je bila kratkog daha i već su u aprilu raskinuli, taj put zauvek. Tada se oko nje već motao kanadski reper Obri Grejem, poznatiji kao Drejk, kojeg je upoznala još 2005. na snimanju spota za pesmu "Pon de Replay".

On je bio statista i tada je počela njihova saradnja koja je kasnije prerasla u ljubavni odnos. U maju 2009. prvi put je počelo da se nagađa da su zajedno, a on se tada požalio da ga je iskoristila kao pijuna. Godinu kasnije snimili su pesmu "What’s My Name", imali su još nekoliko saradnji, a 2014. on je Rijanu opisao kao “svoju ultimativnu fantaziju”. Ona je rekla da nije ni sa kim u vezi, ali 2016. potvrđeno je da su zajedno. U avgustu te godine on joj je predao MTV-jevu nagradu Vanguard i u govoru rekao:

"Zaljubljen sam u nju otkada sam imao 22 godine. Ona mi je jedna od najboljih prijateljica, ona je živuća legenda u našoj industriji."

Ljubav su potvrdili i istim tetovažama morskog psa, ali 2018. ona je izjavila da ne samo da više nisu zajedno, nego su i prekinuli svu komunikaciju.

"Nismo ostali prijatelji, ali nismo ni neprijatelji", rekla je za Vogue, a posle je preko morskog psa tetovirala krunu.

U pauzama između Brauna i Drejka zabavljala se s igračem bejzbola Metom Kempom, fudbalerom Karimom Benzemom, vozačem Formule 1 Luisom Hamiltonom, reperom Travisom Skotom i saudijskim preduzetnikom Hasanom Džamilom. O vezi u javnosti nije govorila, ali njeni prijatelji su potvrdili da je jako zaljubljena, te da je milijardera već upoznala s celom porodicom. Zajedno su bili tri godine i raskinuli u januaru 2020. godine.

Nekoliko nedelja kasnije pronašla je ljubav svog života, vršnjaka i repera A$AP Rokija, pravog imena Rakim Atelaston Majers. Zaljubili su se usred pandemije, daleko od znatiželjnih pogleda javnosti i vezu potvrdili tek u novembru, a u maju 2021. godine postali su roditelji sina.

"Sve se promeni kada dobijete dete, ali rekla bih da nas je to još više povezalo", otkrila je u novom britanskom Vogue-u, čiju naslovnicu krasi sa sinom i životnim partnerom.

Rijana je i poslovna mogulka vredna više od milijardu dolara. Počela je s linijama seksi donjeg veša inkluzivnih veličina Savage X Fenty, a još veći uspeh postigla je dekorativnom kozmetikom Fenty Beauty. Ne samo da je hvaljen kvalitet proizvoda, nego i velik broj nijansi pudera koji su namenjeni svim bojama kože. I tokom nastupa na Superboulu na lice je nanela svoj puder u prahu za matiranje Invisimatte Blotting Powder, koji je odmah postao jedan od najtraženijih na svetu.

S ocem Ronaldom uvek je imala problematičan odnos. Nakon što se rešio "svojih demona", pozvala ga je da joj se pridruži na turneji, ali njen tim ga je izbacio nakon što je počeo da pravi probleme. Nekoliko godina nije hteo da joj se javi na pozive, a 2019. protiv njega je podigla tužbu zbog lažnog reklamiranja i povrede privatnosti. Bez njenog znanja pokušao je da dogovori turneju i naplati je 15 miliona dolara, pokušao je da zaštiti ime Fenty nakon što je ona već osnovala svoje kompanije i koristeći njeno ime "izmuze" milione od raznih sponzora i kompanija. Od tužbe je ipak odustala nekoliko nedelja pre ročišta 2021. godine.

