DŽENIFER LOPEZ OTKRILA VEŽBE KOJIMA TELO ODRŽAVA SAVRŠENIM: Jedna je od najlepših žena na svetu, a evo kako uspeva u tome!

Dženifer Lopez jedna je od najlepših žena na svetu. Ona vežba svaki dan, a opis njenog posla od nje zahteva da bude fantastično fit. Ali ona to može postići samo strogim režimom vežbanja i ciljanim aktivnostima koje rade na svakom delu njenog tela.

- Kada pogledam svoje slike iz dvadesetih, mislim da sada izgledam čak i bolje. Prihvatila sam sebe, osećam se seksi, mlada, lepa - prokomentarisala je Dženifer, ponosna na sopstveno telo koje je super vitalno i izgleda fantastično. Za to je zahvalna i njena posebna fitnes rutina, koja se zasniva na 7 koraka.

foto: Profimedia

1. Trebalo bi da bude dosledno

Iako ima naporan dnevni raspored, trening je uvek deo njene rutine. Naime, upravo vežbanjem ona postaje jača da bi izdržala sve te napore, ali istovremeno mora da bude dosledna, odnosno da ima ritam koji prati iz dana u dan.

- Vežbam po sat tri do četiri puta nedeljno, svaki put se fokusiram na drugi deo tela. Za mene su jutra idealno vreme za vežbanje - rekla je Dženifer.

Rutina treninga je postala ozbiljna tokom stalnog angažmana u Las Vegasu 2016. Ugovor je trajao do 2018, a nastupi su bili svakodnevni. Tada je shvatila da ne može bez treninga, da treba da ojača telo kako bi sve izdržala.

Njen lični trener Dejvid Kirš zna šta joj treba, rasporedio je vežbe po danu, kako bi Džen mogla da vežba kako treba. Jedna od rutina uključuje traku, bučice i loptu, a traje oko pola sata. Vežbe su raznovrsne, to je ključ za rad na svakom delu tela.

2. Apsolutna predanost

Iako se ponekad predomisli, ističe da nikada ne preskače trening koji joj je u rasporedu.

- Ponekad radim prekasno i teško je ustati ujutru, ali ipak nađem snage i odradim vežbe, čak i na sat vremena, uspeću - otkriva zvezda.

Trener Kirš je istakao da je Dženifer 'genetski blagoslovena', odnosno da je fizički nadarena za vežbanje i pristaje njenom telu.

- Ima veliku količinu fizičke energije, ali postoji i mentalna i emotivna energija koja je povezana sa tim, ima odličnu disciplinu - prokomentarisao je.

On je za Džen sastavio raznovrstan trening - često uključuje kardio, pliometriju, vežbe za celo telo, korpu, noge... To su intenzivni treninzi koje ona shvata ozbiljno.

3. Vežbe za donji deo tela

Dženifer ima jednu od najpoznatijih pozadi na svetu, ali i zato što se zaista trudi na tome

Kirš je rekla da njeni treninzi uključuju boks i pilates, kao i specifične vežbe kao što su mrtvo dizanje jednom nogom i 'platfus hodanje'. Ova vežba je poznata i kao sumo čučanj za hodanje i odlična je za unutrašnju stranu butina i zadnjicu.

Još jedan od njenih trenera, Dod Romero, otkrio je jedan od njenih drugih treninga. Režim uključuje iskorake sa trakams, trbušnjake sa konopcem, čučnjeve sa bučicom na jednoj nozi koju mora da podigne. Dalje, postoji dizanje tegova sa teladama. Sve su to vežbe koje ciljaju svaki pojedinačni mišić, što je jasno vidljivo.

4. Vežbe za trbušnjake

Pored svoje super zadnjice, Dženifer ima fantastično izvajan stomak. Kada je dan za stomak, vežbaće do iznemoglosti, ističu njeni treneri, piše Moj nesavršeni život.

Radi ih u tri serije – po 50, pa po 35. Pored toga, radi razne druge trbušnjake sa otporom i dodatke koji joj otežavaju vežbu, tako da svi mišići dođu na red.

5. Vežbe za gornji deo tela

Važni u toj oblasti su 'Spiderman sklekovi', koji čine čuda za njene ruke. To je zapravo približavanje kolena laktovima u pozi za sklekove. Džen takođe voli da diže tegove, ima razne trake za razne vežbe. Ovaj deo tela dospeo je u poseban fokus kada se pripremala za ulogu u filmu 'Hustlers', za ples na šipki.

- To su akrobacije, rade razne grupe mišića. Ples na šipki uključuje razne pokrete, od nogu do ruku, za one koji to rade imam veliko poštovanje - iskrena je Dženifer.

6. Plesni kardio

Ples je, naravno, glavni deo njene rutine, deo je svakog nastupa.

- Volim da plešem, ne deluje mi kao vežba. Slobodan sam sa ličnim trenerom Trejsi Anderson pet puta nedeljno. Ponekad uključimo i male ručne tegove i pokrete koji ciljaju na rad zadnjice, butina i stomaka - rekla je Dženifer.

Ples je oduvek bio veliki deo njenog života i ističe da je to ključ njene sreće. Nikada joj nije bilo teško da pleše.

- Kada osetim pad raspoloženja, počinjem da plešem. Ima nešto u tome da vidim za šta je sve moje telo sposobno, a da u isto vreme osetim nalet endorfina, što mi takođe jača samopouzdanje - otkrila je zvezda.

7. Vreme oporavka

Ona takođe vodi računa o ishrani i vremenu odmora, koji su podjednako važni za oporavak organizma. Samo tako može dati sve od sebe u teretani.

- Dženifer je pedantna po pitanju jela, spavanja i uopšte svega u svom životu, nije to samo fizička stvar - radi se o transformaciji svakog aspekta vašeg života - otkrio je njen trener.

Ističe i važnost dobrog sna i generalno uređenog života.

- Odmor i oporavak su veoma važni za celokupno zdravlje, uvek se staram da spavam najmanje osam sati, mada bih volela i do deset - zaključuje Džen.

