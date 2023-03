SRCE DRAGANE KOSJERINE OSVOJIO JE ZGODNI STOMATOLOG: Ovaj frajer je VERENIK lepe voditeljke! Veoma je uspešan i ne eksponira se

Veliku pažnju na ovogodišnjem takmičenju za Pesmu Evrovizije, pored pobednika Luka Bleka, privukla je i Dragana Kosjerina, koja vodila program zajedno sa Milanom Marićem.

Kosjerina važi za jednu od naših najlepših i najzgodnijih voditeljki, te mnogi muškarci uzdišu za njom. Ipak, njeno srce osvojio je zgodni stomatolog Bojan Perduv, sa kojim je voditeljka već godinama u vezi.

Par se verio i planriao svadbu na leto 2020. godine, ali je pandemija koronavirusa poremetila njihove planove, te su venčanje odložili i nastavili da uživaju u svojoj ljubavi.

- Bojan je moja najveća podrška, on je samosvestan i opušten, ima izuzetne ideje i motiviše me - govorila je Dragana o svom izabraniku.

Javnost nema tako često priliku da ih vidi, jer ne vole da se eksponiraju i svoju privatnost Dragana i Bojan čuvaju za sebe. Međutim, par s vremena na vreme objavljuje i zajedničke fotografije na društvenim mrežama, kojima pokazuju koliko uživaju u svojoj ljubavi.

- Bojan se meni dopada, dopada mi se njegov posao, njegov odnos prema poslu, odnos prema mom poslu, način na koji me tretira. Tu je splet okolnosti, to što je on stomatolog nije me opredelilo, ali je možda malo pomoglo. Našli smo se, to je jedna od onih ljubavnih priča koje se dogode kad ih ne planirate. Počne da se razvija onako kako niste očekivali, a onda možete samo da uživate - rekla je jednom prilikom Dragana o svom vereniku.

