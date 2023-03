POZAJMIO SAM PARE OD ZELENAŠA, A NISAM MOGAO DA IH VRATIM! Aca Regina o devedesetim: Muzičar progovorio o svojoj devojci RUSKINJI!

Muzičar Aleksandar Čović, poznat i kao Aca Regina govorio je o brojnim stvarima vezanim za svoju karijeru, ali i neke detelje vezane za privatni život, koje niko nije znao.

Priznao je i da li je tačno da je tokom devedesetih pozajmio pare od zelenaša.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam bukvalno pozajmio, sećam se i sume, pozajmio sam 3.000 maraka, a nisam imao ni marke da to vratim. Mi smo očekivali da ‘Disko Sarajevo’ prihvati taj album, sreća prati hrabre, i imali smo sreće da oni to prihvate i onda su nam platili troškove albuma, pa sam na taj način vratio. Da nisu prihvatili, ne znam kako bi to bilo, imao sam 20 godina, ne znam kako idu te stvari - rekao je muzičar.

Da li je to bila nepromišljena odluka?

- Bila je, ko je promišljen sa 20 godina? Album je izašao i nama su se ostaviili dečački snovi, nakon 15 dana smo dobili armiju fanova, gde ćeš lepše od toga?

Pevač Davor je bio deo grupe, pa je izašao, pa se ponovo vratio, pa ponovo izašao iz grupe – zbog čega?

- Čudne su se stvari dešavale. Kad pogledam naš bend, ne mogu da nađem nijedan bend sa takvom karijerom. Mi smo krenuli 1990. i prve dve godine su bile sjajne, ogroman broj koncerta, i onda se raspala država. Davor ode u Nemačku, ja dođem ovde, napravim dobru karijeru i uvek me je kopkalo šta bi bilo da bend nije prestao sa radom. Ja sam 2005. godine uspeo da okupim prvobitnu postavu i sebi dam odogvor na to pitanje. Desile su se prelepe stvari, uključujući i Evroviziju 2009. godine. Mi smo dobili nagradu za najlepšu pesmu. Ogroman broj koncerata i u jednom momentu se čovek svega toga zasiti. Davor je poželeo da radi nešto svoje i otišao je.

foto: Printscreen/Instagram

Je li istina da je pesma „Ružo moja“ posvećena jednoj udatoj ženi?

- Jeste, sve su moje pesme pomalo autobiografske, to je bila pesma posvećena ženi sa kojom nisam imao ništa. Nisam siguran da ona to zna, davno je bilo.

Dosta se pisalo o vašem ljubavnom životu, prvom braku, pa vašoj izjavi da ste u vezi fantastični, a u braku katastrofalni…

Nisam više ni u kući toliko loš koliko sam bio, pre nisam bio u kući nikako, tako da sam iz tog razloga voleo da kažem da nisam za zajednički život. Kako da žena provodi vreme sa mnom kada ja nisam tu? Malo se to promenilo sada.

Vaša partnerka je rodom iz Rusije, da li putujete kod nje?

- Iz Moskve je, sada se ne putuje u Moskvu, to ti je jasno. Mi smo nakon 2009. godine nakon Evrovizije imali veliki broj koncerata tamo, pravili smo koncerte za rusku publiku. Kada su nas zvali prvi put, spremili smo naše pesme, ali i neke hitove. Mi krenemo prvu pesmu i 1000 ljudi peva za nama.

foto: Printscreen/Instagram

Da li vaša partnerka priča srpski?

- Da, morala je. Ja znam 20 reči ruskog. Ja sam i na toj Evroviziji bio jako tanak, imaju neki snimci koje ne volim gledati.

(Kurir.rs/Nova.rs)

