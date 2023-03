TEŠKO JE U GLUMAČKOJ PROFESIJI SAČUVATI BRAK! Lečić o prvom razvodu i onom što ga je razočaralo: OVO JE REKAO O BIVŠIM ŽENAMA

Glumac Branislav Lečić iza sebe ima bogatu karijeru i dinamičan i uzbudljiv život. Dva puta je bio u braku. Iz prvog braka ima dvoje dece, a iz drugog jedno. Gostujući u emisiji Sceniranje kod Ljiljane Stanišić govorio je između ostalog i o tome kako se osećao kada se prvi put razveo.

- Ja sam obe svoje žene voleo do koske. Sa prvom ženom sam 13 godina bio u braku i imamo dvoje dece, Ivana i Anu. Ivan je završio Pravni fakultet i sada se bavi nečim sasvim drugim, a to je kuvanje. Pravi je majstor u tome. Druga žena je Nina sa kojom sam u braku bio sedam godina i sa njom imam Lava, koji je sada petI razred.

Razvod od prve žene mu je teško pao i učinio ga destruktivnim i sklonim porocima.

- Bio sam destruktivan. Pušio sam, pio sam, kao da sam se samokažnjavao. Najviše sam bio razočaran time zbog toga što nisam ostvario želju iz detinjstva - da sačuvam brak. Posebno zato što sam i sam dete razvedenih roditelja. Nisam se razočarao u ženu. Nije mi trebalo više od dva meseca da se izborim sa tom emocijom koja je bila gubitak, ali to da sam ja razveden me je bolelo. Posle se to ponovilo - rekao je Lečić i dodao:

- Shvatio sam da ljubav treba da bude nešto u šta veruješ i da ne pitaš za dužinu trajanja. Mi možemo da opteretimo svoje veze zato što nismo u stanju da živimo sad. Smatramo da je to za večnost, počinjemo da projektujemo sebe u partnera i tu nastaje haos. Nema idealnog. Čovek ne može da bude idealan kao ni brak.

Glumac je konstatovao da je u njegovoj profesiji jako teško očuvati brak zbog, kako kaže, karakterističnog ritma i tempa života koji ne postoji u većini drugih profesija.

- Imam sigurno sebi da zamerim mnogo štošta. Kao prvo, teško je u glumačkoj profesiji sačuvati brak! Ta profesija je čudna. Jedan razlog je sama profesija koja je neizvesna i traži da radiš onda kada većina ljudi odmara. Subotom i nedeljom recimo vi trčite na probe, predstave, snimanja i tako dalje. Ume da poremeti one koji nisu naučeni na takav život. Nekad je srećno rešenje pronaći nekoga iz svoje profesije, ali ima slučajeva da ljudi jedno drugome dosade zbog istih tema, a ponekad dođe i do surevnjivosti, jer se dešava da neko radi, a neko ne radi. Iz tih razloga i tu može doći do rastave - rekao je Lečić.

