KEVA DRŽI PLJUGU, A ĆALE DRMNE VISKI! Popularna glumica progovorila o svojim RODITELJIMA: Otvoreno priznala kako su je vaspitavali

Glumica Hristina Popović ne pojavljuje se često u javnosti, a uspela je i da svoju intimu sačuva za sebe. Najviše vremena provodi u društvu svoje ćerke Luče, te zajedno sa njom obilazi sve delove sveta.

Glumica ćerku odgaja sama u Beogradu, a dobila ju je u januaru 2012. godine sa hrvatskim glumcem Bojanom Navojcem, kog je upoznala na snimanju filma “Parada” 2011. godine.

foto: Nemanja Nikolić

- Ja nemam način odgajanja deteta. Ona se igra i dalje jer ja volim da se igram i dalje. Svi u mojoj porodici su sačuvali to dete u sebi. Nemam neki sistem vaspitavanja, nego ono što je roditelj shvatam da je to nekako taj kod koji oni preuzimaju. Na primer, ja sam odrastala nekako u dubljim porukama. Keva drži pljugu i kaže: “Nemoj slučajno ikad da piješ alkohol”, a ćale drmne viski. Nemoj da piješ, nemoj da pušiš, a zapravo oni to sve rade. To prilično zbunjuje dete. Sve ono što ja živim inače, živi i ona zajedno sa mnom - priča Hristina i dodaje:

- Puštam to njeno biće da se ispoljava jer je to ono što je meni zapravo interesantno. Nije mi interesantno da imam neko vaspitano dete koje je pod normama. Bitno je da zadrži sebe.

Kako kaže, podržava je i kada ima neobične i “šašave” ideje.

- Moje dete želi da bude astronaut, to sam inače i ja želela. Za razliku od mojih, ja neću reći: “Gde ćeš ti u svemir?”- kaže Hristina kojoj se dopada u kakvu osobu izrasta njena ćerka:

- Meni je kod Luče najinteresantnije što je ona svoja. Vrlo je bitno da se dete dopada roditeljima. Ima dece koje se prosto ne sviđaju roditeljima. To je jedna tabu tema. Meni se moje dete veoma sviđa i obožavam da provodim vreme sa njom. Duhovita je. Niko me lepše ne proziva od nje.

foto: Damir Dervišagoić

Inače, poznato je da Hristina voli prirodu. Jedne godine sa ćerkom Lučom i psom Manikamom letovala je putujući s mesta na mesto automobilom sa šatorom na krovu, obilazeći najlepše predele naše zemlje.

Osim toga, svojevremeno je kušala svoju volju, snagu i strpljenje penjući se na Kilimandžaro i obilazeći sankama Severni pol.

- Ona jako voli avanture, jedino što ume da mi zameri je da smo nekad mnogo baš u divljini. Osluškujem i nju pa ipak odemo malo u civilizaciju. Imamo tri psa, oni su veoma veliki zaštitnici - kroz osmeh kaže Popovićeva, koja beg od glume nalazi upravo u sportskim aktivnostima.

- Meni je izlaz u sportske avanture baš značajan jer mogu konačno da dišem. Ne volim da mi se definiše po poslu. Prosto želim da proširim svoje polje delovanja, da me ne stave samo u neke sitne definicije kao glumica, kao heklačica, kao plivačica - rekla je ona gostujući na crnogorskoj Televiziji “E”.

Hristina ističe da profesija glumaca nije plaćena kao nekada, te se teže živi samo od tog posla.

- Ne znam koliko su glumci u poziciji da biraju danas u našem regionu. Takva je situacija. Nekada se od toga mnogo dobro živelo, a sada i ne baš. Kada mi kažu: “Legla ti uloga”, mene to uvek uvredi zato što skoro pa ne biram te uloge i to je rad na tome, da to izgleda lagano i kao da mi je leglo. Za neke sam se debelo pomučila - priča Hristina.

(Kurir.rs/Blic)

