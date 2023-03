ZBOG OVOG GOVORA SU ZVEZDE CRVENELE NA DODELI OSKARA: Voditelj pogodio PRAVO U METU, zbog njegovih reči hteli U ZEMLJU DA PROPADNU

Voditelj ovogodišnje dodele Oskara, Džimi Kimel, u svom uvodnom govoru osvrnuo se na incident s prošlogodišnje dodele, koji je teško zaboraviti.

Podsetimo, Vil Smit se tokom ceremonije popeo na binu i ošamario voditelja Krisa Roka zbog šale na račun njegove žene, Džejde Pinket Smit, a nekoliko trenutaka kasnije bio je nagrađen Oskarom za najboljeg glumca.

"Ako iko u ovom pozorištu počini nasilno delo u ijednom trenutku tokom dodele, biće nagrađen Oskarom za najboljeg glumca i moći će da održi govor dug 19 minuta", šaljivo je primetio Kimel tokom govora, a zatim je "bocnuo" i sve koji su bili prisutni prošlogodišnjoj dodeli.

"A sada ozbiljno, Akademija ima u pripravnosti krizni tim. Ako se bilo šta neočekivano ili nasilno dogodi tokom ceremonije, samo radite isto što i prošle godine. Ništa. Sedite i nemojte da uradite apsolutno ništa. Možda čak i zagrlite napadača", dodao je.

"A ako se iko od vas naljuti na šalu i odluči da reaguje na to, neće biti lako", kazao je, pritom koristeći frazu "get jiggy with it" iz poznate pesme Vila Smita.

Kamera se zatim prebacila na zvezde u publici i u kadru su mogli da se vide Majkl B. Džordan, Endru Garfild i Stiven Spilberg, a zatim je Kimel rekao:

"Moraćete da prođete preko nekolicine mojih prijatelja da biste došli do mene. Morate da prođete preko bokserskog prvaka u teškoj kategoriji, Adonisa Krida. Moraćete da se borite s Mišel Jeo pre nego što dođete do mene. Moraćete da pobedite The Mandaloriana pre nego što dođete do mene. Moraćete da se suočite s Fabelmanom. I zatim ćete morati da prođete preko moje desne ruke, Giljerma, ako želite da se popnete na ovu scenu."

Here’s the portion of Jimmy Kimmel’s opening monologue where he referenced Will Smith's slap from last year's show! 😂#Oscars pic.twitter.com/2ksrwAnRJa — Screen Off Script (@ScreenOffScript) March 13, 2023

Prilikom uvodnog govora prozvao je i Nikol Kidman zbog njene reklame za AMC pozorište, u kojoj je pozivala ljude da dožive čaroliju pozorišta nakon kriznih kovid godina i koja je kritikovana u javnosti. Kimel je istakao kako mu je drago što je Nikol napokon puštena na slobodu, nakon što je gotovo dve godine provela zatočena u pomenutom kazalištu, koje je on podrugljivo nazvao napuštenim.

Kimel se i uoči dodele našalio na Smitov račun.

"Mislim da odluka o tepihu boje šampanjca umesto crvenog pokazuje koliko smo sigurni da neće biti prolivene krvi", rekao je Kimel za The Hollywood Reporter.

Takođe je spomenuo kako se nada da publika može da zaboravi na prošlogodišnji incident i fokusira se na samu dodelu i proslavu kinematografije.

Kimel je rekao i kako će se obračunati sa svakim ko proba da ga zaskoči, sve dok je veći od njega.

"Proceniću ga i, ako sam veći, prebiću ga na televiziji", našalio se. Ipak, priznao je da bi pobegao kada bi se radilo o Dvejnu Džonsonu, koji je zbog svoje masivne građe poznat i po nadimku The Rock.

