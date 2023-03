ODBILI GA JER NEMA OSNOVNO OBRAZOVANJE, A SADA IGRA NAJVEĆEG ZAVODNIKA U SERIJI: Privatno je zaveo opasno dobru PLAVUŠU

“Prsten sudbine” je nova TV serija na Kurir televiziji koja je uspela da osvoji srca brojnih gledalaca. Često se i postavlja pitanje u čemu je tajna njenog uspeha, a verujemo da je zbog toga što obiluje intrigama, napetim situacijama i brojnim preokretima, ali se i prepliću ljubav, ljubomora, strah, pohlepa, izdaja i konstantna borba dobra i zla.

1 / 8 Foto: Instagram/hudibka

Životi dve sestre, Jane i Anje, a mnogi kažu da su njihovi životi borba između dobra i zla, a jedna žena se trudi da balanrsira tu borbu na što bolji način. Reč je o mama Olgi, koja je razapeta između ova dva karaktera.

U prvih 4 epizode videli smo da je Anjin bivši dečko Denis na sve načine pokušao da se pomiri sa njom, što mu je zahvljajući upornosti, ubrzo i pošlo za rukom, te su nastavili gde su i stali sa vezom, provodeći sve češće vreme zajedno.

Glumac Roman Lucki koji glumi Denisa i u stvarnom životu nosi epitet upornog, odlučnog i samouverenog čoveka, a to dokazuju i brojni filmski i televizijski uspesi koji su ga proslavili.

Ipak, njegov zbor partnera se dosta razlikuje u privatnom i životu u seriji.

U stvarnosti je oženjen za prelepu plavušu koja se zove Olya Lutska, a sudeći po njihovim slikama njih dvoje uživaju u zajedničkim trenucima, koji znaju biti vrlo romantični.

Njihovu porodicu krasi i treći član, a to je njihova mačka, s kojom neretko objavljuju fotogragije.

Roman Lucki je u intervju za ukrajinske medije otkrio i kako je ušao u glumačke vode, a ovi detalji nikog nisu ostavili ravnodušnim.

- U pozorištu sam od treće godine. Morala je da se napravi zamena, a mene su zamolili da budem u predstavi „Brak na italijanskom”. Radovi su počeli u decembru 2005. godine, a premijera je održana u martu. Tada sam imao 19 godina i već sam igrao vodoinstalatera sa troje dece. Ali nisam ni sanjao o glumi. Želeo sam da budem umetnik ili dizajner. Posle škole nisam hteo nigde da se upišem, hteo sam da razmišljam godinu dana. U srednjoj školi je počeo da snima svadbe, imao je video kameru. Odlučio sam da upišem dizajn na Umetničkom institutu, predao crteže, rekli su mi da će me prihvatiti, ali su me upozorili da će biti teško jer nemam osnovno obrazovanje, plašili su se da ću stići. sa svima. I pokazalo se da u struci ostaju ljudi bez osnovnog obrazovanja... Odustao sam od ove ideje i uzeo godinu dana, otišao na lokalnu TV „Galičina” da malo snimam. Tamo su mi ponudili da upišem režiju, a pre diplomiranja će me odvesti da radim kao snimatelj, ili mogu da upišem Karpenko-Kari institut za pozorište i bioskop u Kijevu da postanem snimatelj, ako želim. Odlučio sam da pokušam u Frankivsku i ušao u režiju estrade i masovnih spektakla, ali sam zaboravio na kamermanstvo- ispričao je i dodao:

- Od prve godine, Rostislav Derzipilski je želeo da me uvuče u glumu, ali nisam popuštao, jer mi se činilo da je ova profesija veoma zavisna. Ali od treće godine u Frankivskom dramskom pozorištu pojavila su se slobodna mesta, bilo je potrebno "ući" u predstavu. I tako se zavrtelo. Od treće godine već sam radio sa glumcima, iako sam zvanično bio na strani reditelja. U 5. godini prelazim na glumu.

Bila je divlja situacija sa ukrajinskim jezikom

S obzirom da je snimio veliki broj filmova, Roman je priznao da se jednom prilikom našao u problemu kada je trebalo da govori čisti ruski.

— Sve je počelo činjenicom da je 2011. direktorka kastinga Alla Samojlenko tražila glumce posebno iz Zapadne Ukrajine za film „Poslednja ispovest“. Došli su u našu svlačionicu, zapisali svoje "vizit karte" i nekoliko dana kasnije pozvali ih na probe u Kijev. A istovremeno sam poslat i na druge testove u filmu „Parajanov“, gde sam igrao Ilijenka. Pa sam išao paralelno za dva puna metra. To je bilo nešto nestvarno 2011, jer je Janukovič bio na vlasti, dominantna estradna emisija na ruskom govornom području. U jednom od studija su mi rekli da naučim ruski bez akcenta ako želim da glumim u filmu... Bila je divlja situacija sa ukrajinskim jezikom, ali posle Majdana 2013-2014, sve se promenilo.

Nova hit serija "Prsten sudbine" emituje se radnim danima u 15 časova, a zbog velikog interesovanja Kurir televizija je obezbedila publici još jedan termin u 22 časa.