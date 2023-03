SRBI ZBUNJENI FILMOM KOJI JE OSVOJIO 7 OSKARA: Evo kako su reagovali na ostvarenje koje nikog nije ostavilo RAVNODUŠNIM

Film "Sve u isto vreme" (Everything everywhere all at once) je imao 11 nominacija za nagradu američke Akademije, a trijumfovao je u 7 kategorija.

Režiseri Danijel Kvan i Danijel Šejnert (poznati kao 2 Danijela) za najbolji film, režiju i originalni scenario, Džejmi Li Kertis je proglašena najboljom sporednim glumicom Ke Huj Kvan najbolji sporedni glumac, najbolja montaža za Pola Rodžersa i naravno Mišel Jeo za najbolju glavnu glumicu.

Film je odmah po prikazivanju prošle godine doživeo odobravanje publike i mnogi su zanimljive priče i fotografije bili ubeđeni da će biti kandidat za Oskara (što se i ostvarilo), naime priča je na tragu apsurda i komedije, a scene borbi kao da su režirali majstori iz Hong Konga.

Režija je odlična, koreografija borbi savršena, prosto klizi, a specijalni efekti su tu da pripomognu filmu, a ne da ga zasene.

Još ako se uzme u obzir da u pitanju nije neki film na koji je potrošeno mnogo milona dolara (u odnosu na holivudske blokbastere) i da se svrstava u indi filmove sa skromnim budžetom, uspeh je još veći. Zapravo film podseća na nešto što bi uradio Stenli Kjubrik 21. veka.

Priča prati sredovečnu Kineskinju, Evelin Vang koja mora da spasi svoju propalu perionicu tako što će joj američka poreska služba odbiti neka dugovanja.

Mora da podnese svu dokumentaciju i račune, ali joj glavobolju zadaje tvrdoglava i neobično gruba poreska inspektorka Didri koju glumi Džejmi Li Kertis. Takođe, njen muž zobg kog je napustila sve, hoće da se razvede od nje.

Međutim, u toku tog sastanka otkriva da postoje paralelni univerzumi u kojima postoji i ona, ali da svim tim svetovima preti uništenje u vidu jedne posebne zle sile.

Ona kreće u avanturu spasavanja svih tih mutiversa, kao i ljudi u njemu, večita borba dobra i zla i sve to zbog spasenja.

Film istražuje mogućnost paralelnih svetova i šta bi bilo kad bi bilo, odnosno "kako bi izgledao moj život da sam donela drugačiju odluku, da li bi bilo bolje ili lošije"... Evelin dobija uvid u te alternativne svetove i u nekima je bogata i slavna, ali bez ljubavi, u drugom voli Didre i umesto prstiju ima virše, i trećem je kamen.

Naravno, to je samo prvi sloj i on se jasno vidi na ekranu, ali dubljim sagledavanjem to je priča o porodici, ljubavi i prihvatanju.

Odnos majke i ćerke, ćerke i starog oca, muža i žene koji su izgubili bliskost i hoće da se razvedu, životnim promašajima, neispunjenim očekivanjima i proćerdanim šansama. Katarzično iskustvo u svakom slučaju.

Naravnom, srpski tviteraši su podelili svoja mišljenja o ovom filmu.

Nekima se svideo.

Da se malo hvalim,realno.Sad za ceo dan prvi put na netu i prvo sam bacio pogled na https://t.co/7MKm1E9Gx0še puta sam spominjao 'Sve u isto vreme',duže vreme nisam gledao bolji film,moj ukus,zasluženo APSOLUTNO SVE!!A nisam hteo da ga gledam,pa su me odvukli u bioskop i Hvala>>> — Aleksandar Zlatanovic (@Aleksan89735663) March 13, 2023

Nekima i ne baš.

Ide film "sve u isto vreme" gledam i ne mogu da verujem kakvu budalaštinu gledam i ko me natera da ovo gledam. (sad idu reklame:)))) — trener (@trenerI) March 13, 2023

Kažu dosadan i bezvezan film.

"Sve u isto vreme" na Prva tv. Gledali? — Njanjata (@TMerdovic) March 13, 2023

Bilo je i konfuznih.

Odgledala sam sinoć ovaj Sve u isto vreme film i bukvalno… Ne znam. Ne znam ni da li mi se dopao, ni da li nije. Jako su mi pomešana osećanja. — kjubanka (@ob_l_iv_i_on) March 14, 2023

U svakom slučaju, nikog nije ostavio ravnodušnim. Jeste li gledali film i kako vam se svideo?

