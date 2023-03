NAJVEROVATNIJE UMIREM, MORAĆU MALO DA UBRZAM SVE OVO! Slavni glumac otkrio da ima NEIZLEČIVU bolest, a znate ga iz ovog HIT filma

Sem Nil, zvezda filma "Park iz doba jure" otkrio je da je trenutno na terapiji jer mu je ustanovljen treći stadijum raka krvi.

U intervjuu za "Guardian" u kojem je govorio o svojoj novoj knjizi "Did I Ever Tell You This" (Da li sam ovo ikad rekao), Sem Nil (75) prisetio se najvažnijih trenutaka u svojoj karijeri, pričao je o tome šta zapravo znači slava i biti poznat, životu na Novom Zelandu, ali i o smrti.

Glumac je svoju knjigu započeo šokantnom pričom.

foto: Adria Salido Zarco/SIPA / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Istina je da najverovatnije umirem. Moraću malo da ubrzam sve ovo", navodi "Guardian".

Nil u knjizi piše o vinjetama svog života, ali da se uvek trudio da bude što je više moguće zauzet, naročito u toku lečenja o kancera.

"Našao sam se u situaciji da nemam šta da radim. Navikao sam se da radim. Volim da radim. Volim da idem na posao. Volim kad sam okružen ljudima i da uživam u njihovom društvu i pričama. Odjednom sam bio udaljen od svega. Pomsilio sam - šta ću sad da radim? Nikad nisam imao nameru da napišem knjigu. Ali kad sam počeo, samo sam pisao i pisao. Zapravo ta knjiga mi je dala razlog da živim jer bih svake večeri pomislio - sutra ću o tome da pišem. To me je zabavljalo. Ujedno to me je spašavalo jer ne bih mogao da nastavim dalje, a da nemam šta da radim", rekao je Nil u intervjuu za "Guardian".

foto: Adria Salido Zarco/SIPA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glumac je istakao da knjiga nije napravljena da bi bila "memoar o raku i bolesti", ali da je i ta priča deo njegovog rada i života.

Sem Nil je prvi put primetio otečene žlezde u martu prošle godine u toku promocije filma "Jurassic World Dominion", a ubrzo potom mu je dijagnostikovan rak krvi.

Dobio je hemioterapiju, ali kada se pokazala kao neuspešna pokušao je novu metodu lečenja koju prima mesečno i koju će dobijati do kraja života. Kaže da je za sada čovek oslobođen od raka i da rezultati pokazuju da nema tragova opasne bolesti.

foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

"Ne mogu da se pretvaram da prošla godina nije bila najmračnija. Ali iz tog mraka je probila svetlost i olakšanje. Zahvalan sam na svakom danu koji sam dobio. Srećan sam što sam još uvek živ", rekao je Sem Nil.

Glumac je karijeru započeo 1970. godine i tokom dugogodišnje karijere imao je preko 150 uloga.

(Kurir.rs/Blic Žena)

