"MUZIKA ME JE SPASLA OD ULICE I DILOVANJA DROGE!" Poznati reper otkrio na šta je ponosan, a šta je MRAČNA STRANA njegove karijere

Član poznatog hip-hop dvojca "THC La familija", koji je izbacio veliko broj hitova, Borko Vujičić Bore, gostovao je u emisiji Realna priča kod Isidore Lukić i tom prilikom govorio o svom profesionalnom putu.

Posebno je istako da ga je muzika spasla nekih ozbiljnih iskušenja koja su u to vreme vrebala na svakom koraku u njegovom okruženju.

foto: Kurir Televizija

- Muzika je beg od realnosti samo na taj način da te sklanja od te neke surove stvarnosti. Mi dok smo radili, repovali i družili se, mi u tom trenutku nismo bili na ulici gde su bile neke dilerske i navijačke priče. Pričamo o deci koja odrastaju na ulici i koja su iz radničkih porodica. Mi nismo neko ko je imao ne znam kakvu priliku koju su mu roditelji dali na tacni. Nama je kao i većini takve dece bilo: "Snađi se!" Kad si na ulici nemaš puno puteva. Mi reperi volimo to da zovemo ulica, a to je u stvari život. Sa ovom muzikom mi smo sebe doživljavali kao nešto drugačije i to nas je hiljadu puta izvuklo iz nekih potencijalno glupih situacija. Stvarno smo zahvalni na tome - rekao je Bore.

foto: Kurir Televizija

Kaže da ga često čini ponosnim način na koji njegova muzika uticiče na slušace, a posebno je istakao primer košarkaške reprezentacije Srbije:

- Osećaj je sjajan. Imao sam priliku da se susretnem sa ljudima koje je naša muzika motivisala za neke stvarti u životu. Prvi primer su košarkaši koji kad su osvojili tu prvu srebrnu medalju posle 12 godina, nisu zahvaljivali nikome, osim što su rekli: "Želimo da se zahvalimo TH Celoj familiji." Zašto? zato što smo ih mi jedini ispratili sa pesmom koja je gruvala u svlačionici sve vreme i to su nam oni i pričali. Uređen je i dokumentarni film o tome.

Ipak, kako kaže, postoje i oni manje prijatni primeri citiranja stihova njegovog benda.

01:19 MUZIKA ME JE SPASLA OD ULICE I DILOVANJA DROGE! Poznati reper otrkio na šta je ponosan, a šta je MRAČNA STRANA njegove karijere

- Postoji i ona mračnija strana. kada je Stefan, kolega iz benda izgubio svog brata, do nas su dolazile neke slike koje nisu prijatne, a to su natpisi sa nadgrobnih spomenika sa našim stihovima: "Snovi kao život stvarni, videćemo se na drugo strani!" Kad god u nekom kraju neko ode na onaj svet pre vremena, osvane grafit sa stihovima te pesme. Ima i takvih uticaja, a da ne pričam o tome da kad neko izađe iz zatvora odmah kaže: "Brate, samo THC se sluša tamo, treniraš uz to, braća ovo, ono.." Uspeli smo da dopremo do mnogih nekih socijalnih sfera u drušvu - rekao je reper.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud