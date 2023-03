PREŽIVLJAVAO SAM NA 10 EVRA MESEČNO, NE PITAJTE KAKO! Andrija Milošević progovorio o PROBLEMIMA: Godinu dana sam živeo u VOZU!

Proslavljeni glumac Andrija Milošević nije imao lak i lagodan život, a put do salave bio je i više nego trnovit. Sada je otkrio kako je taj put tekao i kako je postao to što je danas.

foto: Kurir Televizija

- U srednjoj muzičkoj sam video da ima dečje pozorište u koje sam ja hteo da uđem. Nije u tom trenutku bilo predstava u Nikšiću, bilo je samo par glumaca i nije bilo scene. Nisam gledao nijednu predstavu i odjednom sam se našao u glumi. Ne znam kako - kaže Milošević gostujući u emisiji Milana Kalinića.

Iako mu i danas govore da je uvek bio kao i sad, kaže da se ničeg ne seća.

- Dolazi Boro Stjepanović i priča se o tome da će se otvoriti Akademija na Cetinju. On je osnovao Sarajevsku akademiju, i u tom trenutku za mene ništa više nije postojalo sem da upišem to. Nisam znao ni šta je gluma. Živeo sam tada kod babe i strica, saznao sam šta treba, za noć sam naučio tri teksta. Išao sam do kraja i tu nije bilo priče. Mislio sam samo ako ne budem primljen neću se više nikada pojaviti na prijemnom - kaže Andrija.

foto: Printscreen/Instagram

Andrija je svojevremeno bio smatran za najtalentovanijeg mladog glumca, koji se pre svega ostvario u izuzetno zahtevnim pozorišnim ulogama.

I pored ogromne popularnosti, Andrija nikada nije bio prepotentan, niti je bilo koga gledao sa visine.

- Nikada nisam osetio ogorčenje i pizmu ljudsku. Neke stvari su me pogodine, ali sam išao ka tome da ja radim šta ja hoću i da me ništa ne može zaustaviti - kaže Andrija Milošević.

Beograd je bio san mnogih mladih glumaca, a život i građenje karijere u njemu nije bilo ni malo lako za Andriju Miloševića. U više navrata je isticao da verovatno nikada ne bi preživeo bez dobrih ljudi i prijatelja.

- Jezda mi je pravio doručak, jer sam bio gladan. Goran Jeftić mi je nalazio poslove. Nisam skapavao, ali nisam živeo u nekom blagostanju. Tada nisam razmišljao, kada mi je materijalno bilo najteže, nisam razmišljao o parama - kaže Milošević.

foto: Printscreen/Instagram

Slavu je stekao ulogom u "Mješovitom braku", a kako ističe, tokom snimanja, paralelno je sve vreme igrao i u pozorištu.

- Dok ja radim na televiziji, paralelno sam radio turneje, igrao predstave, igrao sam skoro trideset predstava mesečno. Putovao sam za Crnu Goru vozom. Ovde odigram predstavu, odem na voz u 22h, stignem ujutru u Podgoricu. Tamo odigram predstavu, na voz, stignem ovde ... Živeo sam u vozu godinu dana - priseća se proslavljeni glumac.

Producentski posao proizišao je iz muke, kako kaže Milošević.

- Plata mi je bila 210 evra, a stan sam plaćao 200. Ne pitaj me kako sam živeo od 10 evra. Tako sam ja krenuo u to. Kada sam odradio "Survivor", vratio sam se u Beograd i šetao sam po Novom Beogradu, seo u jedan kafić i gledao goste, Nikola Rokvić, Gru i još neko. Oni su se nešto raspravljali, meni tu padne na pamet da napravimo predstavu o rokeru, narodnjaku i reperu... - priseća se Milošević o predstavi "Pevaj brate".

Nikšić

Njegov prijatelj iz klupe Marsenić kaže da je Andrija živeo jedan težak život i da je samo on zna kroz šta je prolazio.

foto: Ana Paunković

- On vidi u jednoj emsiji da je žena ostala bez supruga, da deca idu po 15km peške do škole, on je nazvao telefonom i odmah im upaltio pare da imaju da kupe. Svake godine nosi poklone za decu sa posebnim potrebama. Organizovali su predstave da pomognete ljudima iz Obrenovca, kada su bile poplave - kaže Marsenić.

Kao maloletan je zarađivao da bi podržavao i pomagao svoju porodicu, to je zanimljivo.

- Andrija je preživljavao i momente samoće, velike odgovornosti kada je ostao bez roditelja. Pobedio je predrasude koje su postojale - kaže njegova drugarica iz klupe, Gordana Tomić za "K1".

(Kurir.rs/K1/Blic)

