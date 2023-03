BORA ČORBA SA DRUGOM UKRAO NOVAC DA BI KUPIO OVO! Čačani zovu Đorđevića da se vrati u rodni grad: Ne mora da brine za kuću i stan!

Ako prihvati poziv prijatelja, proslavljeni roker Bora Đorđević, ponovo bi mogao da postane sugrađanin Čačana.

Naime, grupa Borinih prijatelja, među kojima prednjači dr Prvoslav Prle Savić, u Čačku gde živi, Bori i njegovoj supruzi nudi krov nad glavim, ali i sve drugo što im bude neophodno za život.

Prijateljstvo između rok legende i čačanskog patologa datira iz detinjstva I vremena kada su obojica prvi put uzeli gitare u ruke i kada su zajedno u paketu sa RNR isterani iz čačanske Gimnazije.

- Mi koji smo sa Borom često u kontaktu znamo da je njegovo srce u Čačku. Ne mislim da mu je u Sloveniji loše, on je tamo srećan sa sadašnjom suprugom, ali svaki put kada se vidimo i čujemo njegov glas zatreperi kada čuje reč Čačak. Ideju da se u svako doba u rodni grad može vratiti, spominjao sam mu više puta, na šta je on skromno odmahivao rukom. Poslednji put kada sam mu isto to predložio, on je ćutao - kaže dr Savić, koji sa grupom Čačana, takođe Borinih prijatelja, ne odustaje od ideje da rok legendu ponovo skuće u gradu na Moravi.

Naš sagovornik kaže da ih u nameri da ga vrate u Čačak sprečavaju Borina uporna nezainteresovanost za birokratiju i bilo šta materijalno. Ističe da je Bora tek nedavno počeo da prima penziju, i ako je to pravo odavno stekao, samo zato jer ga je mrzelo da se bavi papirologijom.

- Bora je s roditeljima otišao iz Čačka kada je imao 17 godina, morao je jer smo obojica bili isterani iz gimnazije. Naime, da bi tada kupili savremene instrumente, nas dvojica smo ukrali novac u jednoj čačanskoj kući u Obilićevoj ulici. Kada smo nabavili gitare i čuveno pojačalo “Maršal” koje Bora često pominje, brzo su nas otkrili. Novac smo morali da vratimo, a sa školovanjem u Čačku smo se obojica pozdravili. Ja sam nastavio u Gornjem Milanovcu, a Bora se posle tog neviđenog skandala sa roditeljima Nerandžom i Đokom I sestrom Jelenom preselio u Beograd. Roditelji su nam bili ugledni ljudi, Borina majka je bila profesor književnosti, a otac stručnjak u vojnoj fabrici. I ako Bora danas u Čačku nema bližih rođaka, on zna da u rodnom gradu ima brojne prijatelje koji ga čekaju - kaže dr Savić.

On nije želeo da govori o detaljima eventualnog Borinog preseljenja, ali kaže da u Čačku kuća ili stan za Boru nisu problem, jer koliko sutra oni mogu da nađu rešenje.

- Iza ove ideje ne stojim samo samo ja, već nekoliko Čačana, sa kojima je Bora odrastao, a i danas je u kontaktu. Ponavljam da me poslednji put nije odbio kada sam mu predložio da se vrati u Čačak, ali poznajući ga u tome ga sprečavaju njegova skromnost i potpuna nezainteresovanost za birokratiju, koja ga je uvek nervirala. Mi Čačani, Borini prijatelji, ne odustajemo od ideje da ponovo svi zajedno sedimo kraj Morave, jer uveren sam ima još nota koje cemo zajedno odsvirati – kaže čačanski patolog, inače basista Borinog prvog benda “Hermelini” u kojem je svirao i Radomir Mihailović Točak.

Inače, Riblja čorba" u Čačku nastupa sredu ( 22. mart) u okviru svečanosti otvaranja kulturnih događaja koji će predstavljati Čačak kao ovogodišnju nacionalnu prestonicu kulture.

