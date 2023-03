OVO SU TEŠKE TEME! Luk Blek hteo da odustane od muzike, a onda je njegov otac uradio OVO: "Moje pesme podsećaju na Bitlse"

Luk Blek, ovogodišnji predstavnik Srbije na Evroviziji, ne krije da je hteo da odustane od muzike. Radi u jednoj producentskoj kući u Londonu kao menadžer, a pre toga je bio i konobar.

Luk Blek sada je otvorio dušu o periodu kad je hteo da batali muziku u potpunosti.

- To su teške teme. Poslednjih godina u Engleskoj sam se izborio za jedno jako važno mesto u okviru muzičke industrije i ne bih želeo to da prekidam. Imam punu podršku od svog tima tamo da sledim svoje snove kao muzičar jer je to na prvom mestu. Ja sam nekoliko puta odustajao od muzike. Neko ko me prati na društvenim mrežama zna da sam ja pravio postove gde sam pisao kako ću da odustanem - rekao je on.

- Imao sam baš jedan ozbiljan prekid sa muzikom 2018. godine gde sam totalno odustao od svega jer sam bio razočaran nekim svojim mogućnostima i reakcijom ljudi na to što radim. U tih godinu dana pauze zaboravio sam da sam prethodno napisao jedan album koji je mnogo podsećao na Bitlse i moj tata kada je čuo te pesme rekao je: "Slušaj, ti moraš da ideš u Englesku kako znaš i umeš, ti moraš da nastaviš da se baviš muzikom". I bilo je to, povuci-potegni zbog mog negodovanja, ali sam otišao. Stvarno ne znam kako sam napisao ceo album, a da nisam bio svestan. Čuvam taj album kada budem imao kvalitetne ljude da radim na njemu - dodao je za "Telegraf".

- Neki san koji sam imao sa 19 godina da odem i studiram muziku, ali nisam imao novčanih sredstava, ispunio mi se zahvaljujući tom albumu deset godina kasnije. Zbog tog albuma koji sam pokazao sam i dobio priliku da upišem fakultet. I sad sam želeo da odustanem pa sam prošao konkurs za "Pesmu za Evroviziju". Očigledno mi je suđeno - zaključio je Luk Blek, koji će se na najvećem evropskom muzičkom takmičenju predstaviti pesmom "Samo mi se spava".

