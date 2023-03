KOLEGIN NERVNI SLOM NA SETU JE BIO PREVIŠE ZA NJU: Kameron Dijaz se POKAJALA što se vratila IZ PENZIJE, pa povukla odluku!

Povratak glumi iz penzije za Kameron Dijaz nije bio dugog veka, jer glumica je, navodno, odlučila da zauvek okonča svoju karijeru nakon što završi snimanje Netflixovog filma "Back In Action" sa Džejmijem Foksom kako bi se fokusirala na odgajanje trogodišnje ćerkice Radiks.

"Radni dan od deset sati bio je previše za nju, a i mrzi da bude daleko od Radiks. Kameron voli da bude mama više od ičega na svetu", ispričao je izvor blizak glumici za britanske medije.

foto: Profimedia

Njen suprug, Bendži Meden, podržava njenu glumačku karijeru, ali vreme koje je provodila na setu i njemu je bilo previše.

"Iako je mogla da viđa porodicu dok je snimala film, to jednostavno nije to", tvrdi insajder. Inače, 50-godišnja Dijaz i šest godina mlađi Meden venčali su se 2015, a postali roditelji devojčice Radiks 2019. Godinu pre no što će postati mama, Dijaz je potvrdila kako napušta glumu i povlači se u penziju. Upravo zato, slavna glumica je iznenadila svoje obožavatelje najavivši svoj glumački povratak kako bi zaigrala uz 55-godišnjeg Foksa u Netflixovoj akcionoj komediji, koja bi trebalo da bude puštena tokom 2024. Film u režiji Sita Gordona navodno je bio dodatno opterećen dramom na samom snimanju, jer Foks je, priča se, imao ispad besa na setu, zbog čega je otpustio izvršnog producenta, dva reditelja i svog vozača.

foto: Profimedia

Kako bilo, izvor blizak Dijaz potvrdio je kako je glumica i dalje u dobrim odnosima s Foksom i kako njegov navodni "slom" nije imao ništa s njenom odlukom da ponovo ode u glumačku penziju nakon ovog projekta.

"Kada ste na poziciji autoriteta, ponekad morate da odlučite otpustite ljude koji ne dele istu viziju kao vi. No, bilo bi neverovatno iznenađenje da je to izazvalo bilo kakvu napetost između Džejmija i Kameron. Ona je poslovna žena i shvata da je to ponekad potrebno, a iskreno, Džejmi je jedini razlog zbog kog radi ovaj film i oni su još uvek vrlo bliski", ispričao je neimenovani izvor, dodajući kako Dijaz "mrzi dramu i sukobe", koji idu uz rad u Holivudu.

foto: profimedia

"To je, pre svega, razlog što je napustila glumu. Ona se već dokazala u filmskoj industriji i nema više šta kome da dokazuje", napomenuo je isti izvor.

Foks i Kameron poznaju se godinama i ranije su sarađivali. Tako su 1999. oboje glumili u filmu "Samo igra", a 2014. udružili su snage u rimejku filma "Annie".

(Kurir.rs)

