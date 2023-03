ČUVENA MANEKENKA KONAČNO PROGOVORILA O BOLNOM RAZVODU: To je bila SMRT mojih snova, kao da sam UMRLA i ponovo se RODILA! (FOTO)

Supermodel Žizel Bundšen je konačno progovorila o svom razvodu od NFL zvezde Toma Brejdija, a njihov je razlaz opisala kao "smrt njenih snova". Takođe je progovorila i o glasinama da je sportisti dala ultimatum - da bira ili ona ili sportska karijera.

Žizel je dala intervju magazinu Vanity Fair, čiju će aprilsku naslovnicu i krasiti, a priznala je da su joj nagađanja javnosti o njenom razvodu bila "vrlo bolna" i insistira na tome da je oduvek želela samo "da se svi njegovi snovi ostvare".

"Slušajte, uvek sam navijala za njega, i nastavila bih zauvek da navijam za njega. Ako postoji jedna osoba kojoj želim da bude najsrećnija na svetu, to je on, verujte mi. Želim da postigne sve što želi i da osvoji sve što želi. Želim da mu se ostvare svi snovi. To je ono što želim, zaista, od srca", rekla je slavna lepotica.

Takođe oštro poriče da njezin razvod ima bilo kakve veze s Tomovom odlukom da odustane od povlačenja iz NFL-a. Priznaje da joj je njihov razlaz bio "poput smrti i ponovnog rođenja" te da je glavni razlog razvoda nakon 13 godina braka bio taj da su se jednostavno ‘razdvojili i shvatili da žele različite stvari‘.

"Ponekad rastete zajedno, a ponekad se rastanete. Upoznali smo se kad je meni bilo 26, a njemu 29 godina i tada smo hteli porodicu, hteli smo iste stvari. Kako vreme prolazi, shvatamo da smo samo želeli drugačije stvari i da sada imamo izbor. To ne znači da ne volite tu osobu. To samo znači da, kako biste bili autentični i istinski živeli život kakav želite živeti, morate imati nekoga s kim se možete naći na sredini, zar ne? To je ples. To je ravnoteža", govori manekenka.

Supermodel, čija je karijera doživela veliki preporod otkako se razvela od supruga, takođe besno odbacuje bilo kakve sugestije da je ona "protiv američkog fudbala" i ističe da je "volela da gleda svog bivšeg supruga na terenu".

Da podsetimo, objava Toma i Žizel o njihovom razlazu došla je nakon nedelja nagađanja da je njihov brak u rasulu. Glasine su sugerisale da je napetost između para uzrokovana šokantnom odlukom NFL igrača da promeni svoje planove za penziju i ipak zaigra još jednu sezonu za Tampa Bej.

Manekenka je pak nepopustljiva u tvrdnjama da karijera njenog bivšeg nije imala nikakve veze s krajem njihova braka, uprkos tome što je za magazin Elle u septembru 2022. izjavila da bi "volela da Tom bude više prisutan".

