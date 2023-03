GLUME LJUBAVNU IDILU, A KRIJU DA IM NE CVETAJU RUŽE: Javno je PONIZIO, plakala je PRED CELIM SVETOM, a sad je svi zovu ZLOBNICA

Foto: Head to toe Celebs / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Hejli Biber je poslednjih meseci dospela na nimalo laskavu listu najomraženijih zvezda na svetu, a njen suprug, Džastin Biber, nije pokušao ni da stane u njenu obranu.

Manekenka koju je javnost upoznala upravo kroz vezu, odnosno brak s pevačem, optužena je zajedno s prijateljicom Kajli Džener da se rugala Seleni Gomez na društvenim mrežama. Prošle nedelje se zbog svega oglasila Selena na Instagramu i otkrila da joj se Hejli obratila zbog svega što proživljava.

"Hejli biber mi se javila i dala mi do znanja da prima pretnje smrću i negativne komentare pune mržnje. To nije nešto što ja podržavam. Niko ne bi trebao da iskusi mržnju i zlostavljanje. Uvek sam se zalagala za ljubaznost i želim da sve ovo prestane", poručila je Selena na svom Instagram storiju.

foto: Printscreen Instagram

Nakon cele drame Hejli je u ponedeljak snimljena na Beverli Hilsu na romantičnoj večeri sa suprugom Džastinom. Oboje su bili u ležernom izdanju.

Manekenka je nosila crne, široke pantalone i jaknu koju je uskladila s patikama. Kosu je podigla u rep, a na licu je imala sunčane naočare. Pevač je obukao farmerke, jaknu i crnu majicu, a uz to je iskombinovao patike i kapu.

Kao i uvek tokom njihovih izlazaka, nisu izgledali baš raspoloženi i Džastin se krio iza Hejli očito iznerviran zbog paparaca. Razlog je verovatno to što ga i dalje često pitaju za Selenu, a veliki deo javnosti tvrdi da nije preboleo svoju prvu veliku ljubav i bivšu devojku. Takođe, ističu da je očito posvetio niz svojih hitova upravo njoj.

foto: ShotbyNYP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Par je i pre nekoliko dana snimljen na ručku u Zapadnom Holivudu. Smeškali su se i držali za ruke, a u jednom trenutku i ljubili dok su ih snimali paparaci. Mnogi su uvereni da je to samo njihova predstava za javnost, kao što su i ranije znali da rade slične stvari.

Ipak, niko neće zaboraviti kako je ona jedne godine plakala na Met Gali zbog njegove prošlosti sa Selenom, ali i da je on prošle godine rekao da je mislio da će brak rešiti njegove mentalne probleme, ali to se nije dogodilo.

Inače, Džastin i Hejli su u braku od 2018, a ona je postala jedna od najomraženijih žena na svetu nakon što su početkom marta objave nje i Kajli protumačene kao ruganje Gomez.

foto: Head to toe Celebs / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Slučajno sam previše istanjila obrve", našalila se Selena. Nakon toga je Kajli podelila selfi svojih obrva i skrinšot svog video razgovora s Hejli.

"Ovo je bilo slučajno???", napisala je Džener uz fotografije na kojima su se videle tek njihove obrve. Mnogi su to protumačili kao ruganje Seleni.

Pevačica je prošlog meseca trpela i napade surovog dela javnosti zbog svog izgleda u kupaćem kostimu na odmoru u Meksiku, a ubrzo nakon toga je osvanuo video na TikToku koji je Hejli snimila s dobrim prijateljicama, Kajli i Kendal Džener.

foto: EPA/Sarah Yenesel, AP/Jordan Strauss, EPA/Caroline Brehman, Shutterstock

"Ne kažem da ona to zaslužuje, ali kažem da Bog uvek odabere pravi trenutak", mogao se čuti u videu glas Hejlinog supruga Džastina. To je odmah shvaćeno kao upućeno Seleni, pa je manekenka ubrzo obrisala objavu, ali što je jednom na Internetu ostaće zauvijek i korisnici društvenih mreža su to podelili na hiljade puta, najviše na TikToku.

Navodno je i Gomez komentarisala sporni video i napisala: "U redu je! Ne dozvoljavam da me te stvari diraju! Budite dobri prema svima!"

"Nikada ne komentarišem takve stvari, ali samo smo imali devojačko veče i nasumično pustili TikTok zvuk iz zabave. Nije usmereno ni prema kome", opravdavala se Hejli u jednom komentaru.

Hejli i Kajli su nakon svojih poteza izgubile skoro milion pratilaca na Instagramu dok su Selenu zapratili milioni, pa je postala najpraćenija žena na svetu. Takođe su nakon svega uz Selenu podržali Majli Sajrus, Dženifer Lopez, Džena Ortega, Lili Kolins, Olivija Vajls, Demi Lovato, Lejdi Gaga, Elizabet Benks i Logan Lerman.

Podsetimo, pevačici su se kroz život nizale razne nedaće koje su i te kako ostavile traga kako psihički, tako i fizički. Već sa 16 godina je potpisala prvi unosni ugovor, ali ta slava joj je donela problem sa psihičkim zdravljem.

foto: Printscreen

Selena je pokazala da se oseća jako loše kada je deo koncerata na svetskoj turneji "Revival" otkazala zbog napada panike i borbe s depresijom.

Zatim joj je dijagnostikovan lupus, hronična autoimuna bolest, a koliko joj je stanje bilo ozbiljno, dovoljno govori transplantacija bubrega kojoj je morala da se podvrgne 2017. godine. Bubreg joj je donirala njena bliska prijateljica Franša Raisa.

(Kurir.rs/ Story.hr)

Bonus video:

00:04 Paparaco Kurir u Grčkoj: Džastin Biber sa suprugom u šetnji