MOŽETE DA STAVITE I HIJALURON I SILIKONE, NIŠTA NE POMAŽE: Glumica oplela po devojkama koje idu pod nož, a evo ŠTA KAŽE O LEPOTI

Nije retkost da se devojke podvrgavaju estetskim intervencijama, kako bi se rešile svojih "nepravilnosti", ali i ispeglale po koju boricu. Takav je slučaj sa poznatim ličnostima, ali iako je to postala jedna vrsta trenda neke od naših poznatih dama su odlučile da ne idu kod plastičara.

foto: Dragana Udovičić

Ipak, pravu pometnju u medijima izazvala je Tanja Bošković, koja je žestoko osudila estetske intervencije i otkrilad da je ponosna na svoje bore, te da neće sebi dozvoliti da izgleda kao viršla.

Glumica Olga Odanović javno je podržala svoju koleginicu i potvrdila da joj je prirodan izgled na prvom mestu. Olga je istakla da ona ne pridaje mnogo značaja fizičkom izgledu i da smatra da je to nevažno, kao i da svako može da napravi estetske korekcije, ali da ne može da promeni sebe:

- Svaka Tanjina reč je zlatna. Apsolutno delim mišljenje sa njom i pritom sam neko ko je toliko protiv svega toga da ne mogu da objasnim. Pa šta vi pokušavate da uradite sebi, nešto što vi niste? Vi postajete neko drugi, čemu? Vi ste zaslužili i boru, sedu vlas, da budete malo deblji ako treba. Nikada to ne bih uradila.

foto: Marina Lopičić

Inače sam osoba koju apsolutno ne zanima da bude doterana, našminkana, da imam karmin... Ne zanima me to. To su neke stvari koje su površne. Drage moje devojke, vi možete da stavite i hijaluron i silikone, ništa ne pomaže. Vaša glava ostaje sa vama uvek - rekla je ona.

Legendarna glumica se dotakla i čuvene rečenice "U moje vreme" i otkrila koliko se odrastanje promenilo od trenutka kada je ona bila mlada.

- Nažalost to je danas verovatno mana. Kod mene je to na prvom mestu. Mislim da skromni ljudi mirnije žive. Sve ovo drugo što vam stvara nemir kao što je tehnologija, društvene mreže stvara otuđenje... Meni je jako drago da nemam Instagram, Fejsbuk... Živim svoj život. Negde sam se zakočila u vremenu kada toga nije bilo i nisam nesrećna zbog toga, baš naprotiv.

foto: Promo/Printscreen

Nezamislivo mi je da je sve postalo virtuelno, da su deca ceo dan na telefonu, da nema nekog živog razgovora. Najviše mrzim da kažem: "U moje vreme..." Moje vreme je bilo davno, pre četrdeset godina i više, kada sam bila mlada, ali je bilo drugačije, toplije i iskrenije, ljudi su stvarno voleli i sada počinjem da sumnjam u sve.

Što se tiče sumnje i u ljudsku ljubav. Nekako okruženje pokušava da te menja. Sad je pitanje koliko si ti snažan i spreman da se boriš. Sve zavisi od čoveka - objasnila je Olga.

