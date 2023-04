Stefan Kapičić ponovo u ulozi Kolosa u novom nastavku filma ,,Deadpool“

Rajan Rejnolds ponovo okuplja bandu za novi nastavak Marvelovog filma Deadpool, jer će Morena Bakarin i Stefan Kapičić ponoviti naći u ulogama Vanese i Kolosa. Rejnolds je nedavno najavio da će se Karan Soni i Lesli Ugams vratiti kao Dopinder i Slepi Al, koji su se poput Vanese i Kolosa pojavili u prva dva filma.

foto: Privatna Arhiva

Hju Džekmen će se pridružiti ekipi zajedno sa najnovijim glumcima u ovom ostvarenju, Emom Korin i Metjuom Mekfadjenom.

Reditelj ovog filma će biti Šon Levi, a Pol Vernik i Ret Ris se vraćaju pisanju scenarija zajedno sa Zebom Velsom. Predsednik Marvel studija Kevin Fajgi pridružiće se Rejnoldsu i Leviju u produkcijskom timu.

Ovo će biti prvi Deadpool film u kojem će predsednik Marvel Studija raditi ruku pod ruku sa Rajanom Rejnoldsom i Deadpool timom.

Stefanu Kapičiću je ovo treći Marvel film, a tokom leta ga očekuje premijera filma ,,The Last Voyage of the Demeter“ u kome igra jednu od glavnih uloga.

