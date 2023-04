KONTROVERZNA ALBANKA SPECIJALNA GOŠĆA EVROVIZIJE: Otkriveni svi DETALJI njenog nastupa, a evo šta će pevati

Rita Ora jedna je od nekoliko izvođača čiji su gostujući nastupi najavljeni tokom revijalnog dela Evrovizije, koja će se ove godine održati u Liverpulu.

Prvo polufinale otvoriće voditeljka Julija Sanina izvodeći deo pesme "Maâk" svog benda The Hardkiss, dok će Rita nešto kasnije izvesti splet nekih od svojih najvećih hitova plus svetsku premijeru svog novog singla, "Praising You".

Ukrajinska pevačica Aljoša, koja je predstavljala Ukrajinu na Evroviziji Evroviziji 2010, takođe će nastupiti zajedno s britanskom pevačicom Rebekom Ferguson.

Marija Jaremčuk, koja je predstavljala Ukrajinu na Eurosongu 2014, nastupiće u drugom polufinalu zajedno s reperom OTOY-om i 14-godišnjom predstavnicom Ukrajine na prošlogodišnjem Dečjem Eurosongu, Zlatom Dziunku.

Gostovanja za veliko finale biće objavljena uskoro.

Podsetimo, ovogodišnji Eurosong održaće se u Liverpulu u Ujedinjenom Kraljevstvu, a kroz polufinalne večeri gledaoce pred malim ekranima i publiku voditi glumica Hanah Vadingam, pevačica Aleša Dikson i ukrajinska pevačica Julija Sanina. U finalnoj večeri pridružiće im se i poznati voditelj Grejem Norton. Uz njih, takmičare će najavljivati i Sem Kvek, Mel Giedrojc, Rilan, Skot Mils i Timur Mirošničenko.

