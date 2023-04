OBOŽAVALI SMO "VELIKI PRASAK", A SADA IZ HOLIVUDA STIŽU SJAJNE VESTI: Serija će dobiti još jedan nastavak, evo šta se još planira

Vest je predstavljena tokom nedelje na danu za novinare "Warner Bros Discovery", gde je studio također najavio svoju novu platformu "Max", ribrendiranu kombinaciju HBO Maxa i Discovery+.

Izvršni producent Čak Lor, koji je s Bilom Prejdijem stvorio veoma popularnu originalnu seriju "Veliki prasak", razvijaće novu seriju za Max, čiji detalji zapleta su još uvek tajni.

foto: Printskrin/Instagram

Kroz 12 sezona, od 2007. do 2019. godine, serija je pratila Džonija Galeckog i Džima Parsonsa kao dva prijatelja fizičara, a Kejli Kuoko je glumila njihovu komšinicu Peni. Spin-off serija obeležiće Lorovu drugu saradnju s Maxom i WBTV-om.

Prethodni spin off došao je do svoje 6. sezone

Trenutno radi s glumcem Nikom Bakajem (Sabrina the Teenage Witch) na novoj humorističkoj seriji "How to Be a Bookie", s komičarom Sebastijanom Maniskalcom (The Irishman) u glavnoj ulozi. Neimenovana serija biće drugi spin off originalnog sitkoma.

foto: Printscreen YT

Trenutna CBS-ova prikvel (priča koja ide pre orginala) serija "Velikog praska", Mladi Šeldon, usresređena je na devetogodišnju verziju Šeldona Kupera kog glumi Iain Armitaž, i došla je do svoje šeste sezone.

Tokom pres dana "Warner Bros Discovery" potvrdio je da stiže TV serija o Hariju Poteru. Džej Kej Rouling biće izvršna producentkinja u seriji kako bi "osigurala da ostane verna njenom izvornom materijalu".

(Kurir.rs)

