SLUČAJNO SE PREDOZIRALA LEKOVIMA I UMRLA: Procurili detalji veze FATALNE PLAVUŠE i MILIJARDERA (89)! Našao je u STRIPTIZ KLUBU

Dokumentarni film o životu Ane Nikol Smit otkriva nepoznate detalje o najpoznatijoj američkoj starleti, a sada je objavljen i njegov prvi trejler.

Trejler za novi dokumentarac o burnom životu pokojne Plejbojeve zečice i glumice Ane Nikol Smit "Anna Nicole Smith: You Don't Know Me", otkriva dosad nepoznate trenutke iz njenog privatnog života, uključujući i one iz braka s 89-godišnjim milijarderom Hauardom Maršalom.

Fatalna Ana Nikol preminula je od slučajnog predoziranja lekovima koje je dobila na recept sa samo 39 godina u februaru 2007., a njen je život oduvek sve intrigirao. Nikada nije skrivala želju za bogatstvom i ostvarivanjem svih svojih snova, što joj je delimično ostvario i Maršal.

foto: Profimedia

"Ono što me je jako fasciniralo je to koliko su se voleli", jedan je od komentara iz filma.

Ana Nikol upoznala je naftnog tajkuna Maršala, nastupajući u u striptiz klubu u Hjustonu u oktobru 1991., dok je ona imala 24, a on 86 godina. Tada je započela njihova veza u kojoj ju je on navodno obasipao skupim darovima i nekoliko je puta zaprosio. Par se konačno venčao 27. juna 1994. što je dovelo do glasina da se Ana Nikol udala za njega samo zbog novca uprkos njenom insistiranju da ga voli i da joj godine nisu bile važne. Međutim, samo 13 meseci kasnije, Maršal je umro u 90-toj godini.

foto: Profimedia

Ana Nikol je nakon toga bila uključena u vrlo ružnu sudsku bitku oko njegovog imanja jer joj je on usmeno obećao polovinu, a koje je u to vreme vredelo 1,6 milijardi dolara.

"Bio je jednostavno divan čovek kojeg sam duboko volela", izjavila je Ana na sudu što je i prikazano u filmu.

Ona se tada našla u centru medijske pažnje, što joj nije bilo nimalo lako niti drago.

"Bila je skrhana onim što su mediji govorili o njoj", otkrio je u filmu jedan od njenih bliskih izvora.

foto: Profimedia

U jednom trenutku čak je prikazana okružena novinarima i fotografima za koje je imala samo jednu rečenicu: "Bila sam draga prema vama, ljudi, a vi ste me zeznuli".

Dvominutni isečak iz trejlera završava se sa nekoliko scena iz njenog javnog i privatnog života.

"Ono što vidite u javnosti je bomba, ali iza kulisa je druga priča. Biti s njom bilo je poput vožnje toboganom. Ana je znala kako obraditi publiku, ništa je nije moglo zaustaviti. To je ono što je košta", izjavio je jedan od komentatora u filmu.

Ana Nikol imala je samo 39 godina kada je umrla od slučajnog predoziranja prepisanim lekovima 8. februara 2007. godine u hotelskoj sobi u Holivudu na Floridi, a iza nje je ostala kći Danijelin Birkhed, koja danas ima 16 godina. Njen sin Danijel umro je u septembru 2006. u dobi od 20 godina od slučajnog predoziranja drogom na Bahamima, samo tri dana nakon što je rođena njegova sestra Danijelin.

Slavna plavuša proslavila kao Plejbojeva zečica, a zatim je postala model za Guess, te je glumila u filmovima kao što su "Naked Gun 33" i "Skyscraper", kao i u vlastitoj rijaliti seriji "The Anna Nicole Show".

Dokumentarni film "Anna Nicole Smith: You Don't Know Me", u režiji Ursule Makfarlan, trebao bi se početi prikazivati ​​na Netfliksu od 16. januara.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

