HUREM JE IZA OSMEHA KRILA STRAŠNU ŽIVOTNU PRIČU! Bila je bičevana: Prvo sam pokušala da isečem vene, pa da se bacim sa balkona!

Glumica Merjem Uzerli proslavila se ulogom u seriji "Sulejman Veličanstveni", a lepa Hurem iza osmeha krije strašne životne brodolome.

foto: Profimedia

Na vrhuncu slave tokom snimanja "Sulejmana Veličanstvenog", Merjem je upoznala je biznismena Kana Atesa, koji je 17 godina stari od nje. Zatrudnela je sa njim, uverena da će i Kan deliti njenu radost. Međutim, on je pokušao da je prisili na abortus jer nije mogao da podnese činjenicu da bi mu to bilo treće dete.

Kako je bila već dovoljno krhka zbog ogromne slave sa kojom još nije naučila da se nosi, ovaj udarac podnela je sama. Posle mnogo vaganja, donela je odluku da rodi dete i tako je na svet došla malena Lara, koja je danas centar njenog sveta.

Danas je Merjem jaka i staložena žena, zahvaljujući teškim situacijama kroz koje je prolazila. U pojedinim trenucima, njen život je bio pravi pakao.

Period pre nego što je rodila Laru bio je psihički izuzetno težak za nju i Merjem je kasnije otvoreno progovorila u medijima o tome da se borila i sa suicidalnim mislima.

- Jedne večeri sam u Antaliji dobila priznanje za svoju glumu, a iste večeri pokušala sam samoubistvo. Prvo sam pokušala da isečem vene, a potom da se bacim sa balkona - priznala je turskim medijima glumica. Na svu sreću, odustala je od tih pokušaja.

Ni posle tako teškog perioda u životu, Merjem nije odustala od ljubavi. Skupila je hrabrost da opet pokuša, iako je i njen sledeći izabranik bio sličan Kanu. Bio je to takođe 17 godina stariji preduzetnik, Alp Ozkan. Njihova ljubav nije dugo trajala, svega dva meseca.

U januaru 2021. godine postala je majka po drugi put i na svet donela devojčicu kojoj je dala ime Lili Koi, ali nije otkrila ko je otac devojčice.

Njen ljubavni život oduvek je bio tema tračeva. Tako se govorkalo i da je Merjem umalo uništila brak kolegi Halitu Ergenču.

Međutim, isto tako Turskom kolaju glasine i o tome da Merjem navodno zapravo voli žene, pa, budući da je u jednom periodu Merjem često vikendom odlazila u Rim, turska štampa pisala da tamo uživa u bliskim susretima sa manekenkama. Merjem je na to izjavila da joj u Rimu živi draga i bliska prijateljica.

A još jedna strašna scena dogodila se kada je Merjem bila na početku karijere i samostalnog života.

Merjem je sa 19 godina prošetala gola kroz Dubai i tada se desila prva teška kazna u njenom životu. Za nedolično ponašanje bila je kašnjena i to u vidu biševanja.

- Mislila sam da me neće jako udarati, ali bilo je pakleno. Muškarac koji je izvršavao kaznu bukvalno mi se smejao u lice. Udario me je 10 puta - otkrila je u jednom intervjuu ističući da nije znala da je kazna za to bičevanje.

(Kurir.rs/Najžena)

Bonus video:

02:40 RADILI SMO U PODRUMU U PANČEVU, ATMOSFERA JE BILA JEZIVA! Glumica o svojoj ulozi u kultnom filmu Maratonci trče počasni krug