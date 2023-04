TRUDIM SE DA OČUVAM NESIGURNOST U SEBE KAO GLUMCA! Igor Benčina o seriji Nemirni i bratu Petru, a ovo mu je omogućila NOVA ULOGA

Nakon uspeha serije "Zlatni dečko", glumac Igor Benčina nastavlja druženje s publikom u trileru "Nemirni", koja počinje da se emituje 6. maja na kanalu Superstar. Priča, nastala po scenariju Danice Nikolić, bavi se razrešenjem misterioznog ubistva, a uzbudljivu dramu u 12 epizoda u režiji Darka Nikolića publika će moći da prati svakog vikenda od 21 sat.

foto: Petar Aleksić

Igor za Kurir otkriva da igra blizance Predraga i Nenada i da je s velikim uživanjem radio s celom ekipom.

- Svaka uloga ima neke svoje specifičnosti. Bilo mi je zabavno i zanimljivo da igram braću blizance. Na moju inicijativu, a uz konsultaciju s rediteljem, oni su više sredstvo i nismo hteli da ulazimo u njihovu analizu. Trudio sam se da sve pojednostavim. Nenad i Predrag su morali da budu i zajedno u kadru, a u svemu mi je pomogao kaskader Dalibor - kaže na početku razgovora Benčina.

Jeste li imali dublere za opasne scene?

- Imali smo nekoliko zahtevnih scena. Snimao sam jurnjavu kolima po gradu, a jurio sam Gordana Kičića, koji igra glavnog junaka. Svi smo se kao klinci na to ložili.

foto: Ana Paunković

Vi jedini niste gledali nove epizode, a ni materijal tokom snimanja. Jeste li nesigurni u sebe?

- Nesigurnost u sebe kao glumca trudim se da očuvam u samom procesu stvaranja. Za mene je to sreća koja može da se ugasi, ali gori. Trudim se da to gajim. Kad to izgubiš, postaneš dosadan kao glumac.

Pažljivo birate uloge, nema vas u mnogo serija.

- Biram po nekom unutrašnjem osećaju. Nema posebnog recepta, već gledam šta mi je zanimljivo i da li me nešto radi.

foto: Promo

Možete li ovu seriju uporediti s "Grupom"?

- "Grupa" je realizam, a "Nemirni" koketira s više žanrova. Ne mogu da se porede. "Nemirni" je serija drugačija od svega što smo gledali kod nas.

Paralelno snimate i seriju i film "Kruna". Igrate glavnu ulogu, i još muzičara...

- Čeka me dosta važnih stvari ove 2023. "Kruna" će biti velika stvar i možda će izaći do kraja godine. Igram muzičara koji je izgubio razum zbog svoje ambicije. Za tu ulogu sam tražio neke stvari duboko u sebi.

foto: Nemanja Nikolić

Razgovarate li o poslu s bratom Petrom i koliko vam je taj odnos pomogao da gradite svoja dva nova lika u seriji "Nemirni"?

- Nije to najbitnije u našem odnosu. Više se zezamo nego što pričamo u poslu.

Radili ste sa strancima. Mogu li se uporediti uslovi kod nas i njih?

- Tehničke stvari nisu iste. Kod stranaca imate neki komfor da se fokusirate samo na ono što radite. Govorimo mi da je isto, ali nije. Kvalitet naših glumaca i filmskih radnika je isti.

Hoćemo li vas gledati u pozorištu?

- Napravio sam veliku pauzu. Nemam ambiciju da se vraćam u pozorište, ali to nije ni isključeno.

