MILAN MARIĆ OBJAVIO GOLIŠAVU FOTKU I ODUŠEVIO DAME: Vilice padaju od jednog poglada na njegovo izvajano telo! Raspametio je sve!

Glumac Milan Marić važi za velikog zavodnika, a sada je novom fotografijom na Instagramu raspametio pripadnice lepšeg pola.

Milan je imao čak 100 kilograma, ali je svoju figuru doveo do savršenstva, pa se sada pohvalio izgledom. On je objavio fotografiju na kojoj je go do pojasa, dok ispija vino.

Marić je pokazao izvajano telo, pa je dobio brojne komplimente. Inače, on je jednom prilikom otkrio kako je uspeo da se izbori sa viškom kilograma.

- Promena u kilaži nije samo puko gubljenje kilograma i kupovina novih stvari, već promena u glavi i odnosu prema svom telu. To nije telo na koje si ti navikao, treba ti period adaptacije. Nije samo teško ugojiti se, već i kad mnogo smršaš taj gubitak utiče na tebe - rekao je glumac u tom periodu za „Blic“.

Popularni glumac je jednom prilikom otkrio kako je uspeo da za tako kratko vreme izgubi veliki broj kilograma. Kako je objasnio, nije se pridržavao popularnih dijeta, već je rešenje našao u količini hrane u obrocima, što je upotpunio sa tim što je izbacio jedan obrok.

- Nekada moraš da ustaneš u šest da bi radio, a nekad snimaš celu noć. Uradio sam najprostiju stvar – prepolovio sam obroke. Izbacio sam hleb i sada manje koristim skrob u ishrani. Jedan obrok sam izbacio a druge prepolovio. Za dva meseca je to dalo rezulate - ispričao je glumac i priznao da je pokušao da raznim dijetama dovede liniju do savršenstva, ali bez ikakvog rezultata, a onda je, smislio drugo rešenje:

- Moja dijeta je gladovanje. Posao glumca je takav da mi nemamo ustaljeni bioritam.

