DŽENIFER LOPEZ I BEN AFLEK SU PONOVO ZAJEDNO "ZAHVALJUJUĆI" NJENOJ MAMI?! Svi komentarišu njenu izjavu, a evo šta je rekla

Pevačica i glumica, Dženifer Lopez, bila je gost emisiji "Today" kako bi govorila o svom najnovijem filmu "The Mother" (Majka), ali je takođe našla vremena da priča o privatnom životu i temi koja zanima njene obožavaoce - o suprugu Benu Afleku.

Njena majka Gvadalupe takođe se kratko pojavila tokom intervjua, rekavši da se oduvek nadala da će Dženifer i Ben ponovo biti zajedno.

- Znala sam da ćete biti zajedno jer sam se molila 20 godina - rekla je majka svojoj ćerki dok je razgovarala sa domaćinima emisije.

Tokom intervjua Dženifer je takođe govorila o Benu kao o očinskoj figuri njenim 15-godišnjim blizancima, Maksu i Emi.

foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

- On je za njih divan, divan otac. On ima svoje troje prelepe dece, a tu smo i mi i on je fantastičan. On se zaista nosi sa izazovom i oni ga vole. Oni ga cene, kao i ja.

Par se upoznao na snimanju filma "Gigli" 2001. godine i ubrzo nakon toga otpočeli su vezu. Ipak,raskinuli su veridbu 2004. godine, ali su svoju romansu obnovili skoro 20 godina kasnije, 2021. godine, a konačno su se venčali tokom leta prošle godine.

(Kurir.rs/Novosti)

Bonus video:

00:13 Da li Vanja Mijatović više liči na Šakiru ili Dženifer Lopez?