NEMAM DOBRIH DANA, VIŠE NE MOGU NI DA SE ISTUŠIRAM: Slavna glumica o borbi s opakom bolešću! I osnovne radnje su joj postale TEŠKE

Glumica Kristina Eplgejt otvoreno je progovorila o životu s multiplom sklerozom, otkrivajući da je to stanje "je*eno sranje".

Eplgejt je nedavno razgovarala s "Vanity Fair-om" kako bi otkrila koliko je teško živeti s iscrpljujućom bolešću koja joj je život okrenula naglavačke. Glumica kojoj je u avgustu 2021. dijagnostikovana multipla skleroza bila je prisiljena da odstupi od uloge u Netfliksovoj seriji "Dead to Me".

Tokom snimanja treće i poslednje sezone serije, Eplgejt je otkrila da je počela da oseća "bol u nogama i drhtanje", što ju je nagnalo da uzme određeno slobodno vreme da obradi vesti pre nego što se vrati na posao i završi snimanje.

foto: Profimedia

"Nedostaje mi to iskustvo, ali u isto vreme, budući da je to bila neverovatna borba ove i prošle godine, osećam olakšanje što više ne moram toliko da se trudim da preživim dan", rekla je u intervjuu za popularni magazin. Ipak, nešto ili bolje rečeno neko ko joj nedostaje na setu je njena koleginica Linda Kardelini, koja je u seriji glumila Džudi.

Muči se s najjednostavnijim zadacima

"Bila je to spoznaja na kakvom smo putu bile nas dve, ne samo kao ti likovi nego kao dve drage prijateljice i glumačke partnerke", rekla je Eplgejt. Novinarka Džesika Šo zatim je upitala kako se 51-godišnjakinja oseća nakon dvogodišnje bolesti. Glumica je priznala da nikad nema "dobar dan".

foto: Profimedia

"Imaš samo male us*ane dane. Ljudi kažu: 'Pa, zašto se više ne tuširaš?' Pa zato što je ući u tuš zastrašujuće. Možete da padnete, možete da se okliznete, noge mogu da vam zaklecaju. Pogotovo zato što imam stakleni tuš. Strašno mi je da uđem tamo", ispričala je.

Eplgejt je dodala da se muči s najjednostavnijim zadacima, uključujući hodanje niz stepenice i nošenje stvari. "Je*eno je s*anje. Još uvek mogu da vozim auto na kratke udaljenosti. Mogu da donesem hranu svom detetu", rekla je.

foto: Profimedia

U februaru je Eplgejt svojim poslednjim crvenim tepihom, na dodeli nagrada SAG, prošetala sa štapom na kojem je pisalo "FU MS".

Glumica, koja je bila nominovana za nagradu SAG za izvanrednu glumačku izvedbu u humorističkoj seriji, rekla je ranije za Los Angeles Times: "Ovo je verovatno moja poslednja dodela nagrada kao glumice, tako da je to velika stvar. Trenutno nisam mogla da zamislim da ustanem u 5 ujutru i provedem 12 do 14 sati na setu. To u ovom trenutku nemam u sebi."

