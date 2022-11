UGOJILA SAM SE 18 kg, NE MOGU DA HODAM BEZ ŠTAPA: Potresna ispovest slavne glumice! Bolest je savladala, nije prepoznala SIMPTOME

Glumica Kristina Eplgejt, zvezda serija "Bračne vode", u intervjuu za The New York Times progovorila je o snimanju treće sezone Netflixove serije "Dead to Me" nakon što joj je u avgustu prošle godine dijagnostikovana multipla skleroza. Priznala je da je godinama pre imala znakove bolesti, a jednom je čak izgubila i ravnotežu tokom snimanja jedne od sezona serije.

"Volela bih da sam obratila pažnju, ali kako da ja to znam", rekla je glumica. Nakon što joj je dijagnostikovana bolest, producenti serije "Dead to Me" pauzirali su snimanje na pet meseci kako bi Kristina mogla da počne s lečenjem. "Morala sam to da procesuiram, izgubila sam deo sebe. Trebalo mi je vremena", priznala je.

"Ovo će biti prvi put da će me neko videti takvu kakva jesam. Ugojila sam se 18 kilograma i ne mogu da hodam bez štapa. Želim da to ljudi znaju", dodala je Kristina navodeći da je htela da uradi intervju pre izlaska treće sezone serije "Dead to Me" kako bi gledaoci razumeli zašto se promenila. Treća sezona serije bi na Netflixu trebala da bude dostupna 17. novembra.

"Rekli su mi da ne treba da završimo snimanje i da možemo da spojimo nekoliko epizoda. Rekla sam: Ne, snimaćemo, ali pod mojim uslovima", prisetila se glumica. Ispričala je da nakon dijagnoze nije mogla da radi kao pre, te je imala problema sa silaženjem niz stepenice. Na set je dolazila u invalidskim kolicima, a član ekipe i dugogodišnji prijatelj joj je pomagao dok bi snimala scene.

Podsetimo, nakon što je Kristini dijagnostikovana multipla skleroza, glumica se oglasila na društvenim mrežama.

"Pre nekoliko meseci dijagnostikovana mi je multipla skleroza. Bilo je to čudno putovanje, ali dobila sam ogromnu podršku ljudi koji se takođe suočavaju s ovim stanjem. Biće to težak put, ali kao što svi znamo, put ide dalje.

Osim ako ga neki se*onja ne blokira. Kao što je jedan od mojih prijatelja s multiplom sklerozom rekao - probudimo se i preduzimamo naznačene radnje. I to je ono što ja radim, zato sada tražim privatnost dok prolazim kroz sve ovo. Hvala vam", napisala je tada.

Kristina se ranije borila protiv raka dojke i 2008. godine se podvrgnula dvostrukoj mastektomiji.

