BILA JE IKONA FILMOVA ZA ODRASLE, A ONDA JU JE MISTERIOZNA BOLEST UNIŠTILA: Legendarna glumica neprepoznatljiva! Svi zabrinuti

Nekadašnja zvezda filmova za odrasle, Džena Džejmson, bori se s misterioznom bolešću koja ju je potpuno promenila i sad se prilagođava osnovnim ljudskim potrebama.

Džena je podelila šokantnu fotografiju na svom Instagram profilu, na kojoj sedi na stolu za magnetnu rezonancu i uopšte ne liči na sebe.

''Umorna'', napisala je kratko u opis fotografije, a brojni pratioci su joj u komentarima poželeli brz oporavak.

Nekadašnji seks-simbol i tiha patnja mnogih muškaraca poklekla je pred bolešću koja joj je onemogućila hodanje, pa su joj potrebna kolica ili pomoćna hodalica, a iza nje je i period od dve nedelje u kojem je konstantno povraćala.

Lekari još uvek pokušavaju da otkriju šta joj je, a Džena izgleda vrlo iscrpljeno i loše.

Pola ove godine provela je u bolnici na ispitivanjima, a kratkoročno pamćenje potpuno joj je oslabilo, pa ide i na terapije koje joj poboljšavaju kognitivne mehanizme i podstiču povratak pamćenja.

''I dalje tražim odgovore, a moje pamćenje je sada bukvalno grozno. Moguće je da je to od stresa zbog bolesti'', napisala je proletos.

Najveća podrška Dženi svakako je verenik, Izraelac Lior Biton, s kojim je u aprilu 2017. godine dobila ćerkicu Bejtel Lu i zbog njega prešla u judaizam kako bi mogli da se venčaju. Par je zajedno od 2015. godine. Prethodno je Džena bila u kratkim brakovima s Bredom Armstrongom i Džejem Grdinom.

U prvom braku s kolegom i vlasnikom porno kompanije, Bredom Armstrongom, izdržala je svega deset nedelja. Rastali su se 1997. godine, ali do 2001. godine po ugovoru su radili zajedno, te su se tek tada potpuno rastali. Drugi suprug bio je vlasnik jednog porno studija, Džej Grdina, a u braku su bili od 2003. do 2006. godine.

Za to vreme on je bio jedini muškarac s kojim je snimala scene, a tokom tog braka saznala je i da boluje od raka kože. Iako je on uklonjen operacijom, Džena je ubrzo nakon što je saznala dijagnozu pobacila njihovo dete, te više nije mogla da zatrudni s njim, a sav taj stres doveo je do razvoda.

2006. godine na popularnom My Space-u Džena je upoznala bivšeg UFC borca Tita Ortiza, s kojim je 2009. godine dobila blizance, ali su se rastali 2013. godine.

Džena je deo svoje nekadašnje lepote uništila burnim životom, ovisnošću o drogama, ali i plastičnim operacijama, a sada ju je dodatno promenila i bolest.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

