GLUMICA IZ PRIJATELJA KOJA SE BORI SA OPAKOM BOLESTI ZABLISTALA NA CRVENOM TEPIHU: Pokazala da je jaka i poslala snažnu poruku!

Glumici Kristini Eplgejt, koja nam je najprepoznatljivija po ulozi koju je imala u seriji "Prijatelji" dijagnostikovana je multipla skleroza (MS) 2021. godine, a sada se pojavila na 29 godišnju dodelu nagrada Udruženja filmskih glumaca sa svojom ćerkom, 12-godišnjom Sejdi, pored sebe i zanimljivom izjavom na štapu koji koristi.

Zvezda, kojoj je dijagnostifikovana multipla skleroza, izgledala je neverovatno u dugačkoj haljini u stilu smokinga od somota, ali njen štap, na kome je pisalo „FU MS“ (j*bi se multipla sklerozo)", zajedno sa imenima nje i njene ćerke i ukrasnim srcima, zaista je privukao pažnju.

foto: Frazer Harrison / Getty images / Profimedia

Eplgejt je ranije već rekla ovu smelu izjavu dok je u novembru dobila svoju zvezdu na holivudskoj stazi slavnih, što je bilo njeno prvo javno pojavljivanje od dijagnoze MS. Dok je nedavno razgovarala sa "Los Angeles Times-om", Eplgejt je podelila zašto je ceremonija dodele SAG nagrada bila izuzetno značajna, rekavši:

- To je verovatno moja poslednja dodela nagrada na koju ću otići kao glumca, tako da je to velika stvar. Trenutno ne mogu da zamislim da ustanem u 5 ujutro i provedem 12 do 14 sati na setu; u ovom trenutku to nemam u sebi.

Eplgejt je o dodeli SAG nagrada rekala:

- Kada idete na taj određeni događaj, svi su tu vaši ljudi – tamo nemate nikoga osim glumaca. I uprkos reputaciji koju glumci imaju, svi su zaista divni.

Eplgejt je nominovana za izvanrednu glumicu u humorističnoj seriji za ulogu Džen Harding u Netflik humorističnoj seriji 'Dead To Me'.

51-godišnjakinji je dijagnostifikovana MS tokom snimanja treće i poslednje sezone serije, i dok je Netfliks ponudio da prekine emisiju nakon njene dijagnoze, Eplgejt je bila odlučna da završi posao. Rekla je Netflik-u:

- Moramo da završimo ovu priču. Previše je važna za naša srca; previše važna za naše duše. I moramo da damo ovaj poklon, ne samo sebi – postoje ljudi koji vole ove likove, i mi smo moram im dozvoliti i njihovo zatvaranje.

Eplgejt je uradila upravo to, završivši priču i šta bi mogla da bude njena poslednja uloga na ekranu u Dead To Me, uprkos njenim zdravstvenim borbama.

Kada su fanovi videli kako se pojavila na dodeli SAG nagrada mnogima je bilo izrazite krivo zbog bolesti sa kojom se slavna glumica bori, ali je bilo i onih koji su primatili jednu neobičnu okolnost.

Poput Kristine i glumica Selma Hajek, koja se takođe pojavila u filmu "The Sweetest Thing" iz 2002. godina, borila se sa ovom opakom bolesti.

- Kristina Eplgejt i Selma Hajek, obe su glumile u "The Sweetest Thing", kako čudno...- bio je jedan od komentara.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:46 Glumica o tome kako su je komšije zafrkavale jer nije znala da se bavi poljoprivredom!