NEĆU BITI NIČIJA KASICA-PRASICA: Porota presudila da li je Ed Širan PLAGIRAO klasik Marvina Geja! Evo šta je ishod

Britanski pop muzičar Ed Širan svojim hitom „Thinking Out Loud“ iz 2014. nije kopirao klasik Marvina Geja „Let‘s Get It On“ iz 1973. godine, presudila je u četvrtak porota na sudu u Menhetnu.

Porota je odlučila da vlasnici prava na „Let‘s Get It On“ nisu uspeli da dokažu da su Širan, njegova diskografska kuća Warner Music Group i izdavač Sony Music Publishing prekršili njihova autorska prava.

Naslednici autora pesme Eda Taunsenda tužili su Širana 2017, tvrdeći da je „Thinking Out Loud“ kopija „srca“ Gejove pesme, uključujući melodiju, harmoniju i ritam.

Širanovi advokati su odbrani rekli kako se sličnosti između dveju pesama temelje na muzičkim pravilima koja se ne mogu intelektualno zaštititi.

Širan je posle odluke rekao da je „veoma zadovoljan“ zbog pobede u tom slučaju „bez temelja“.

"Ja sam samo tip s gitarom koji voli da piše muziku u kojoj ljudi uživaju. Nisam i neću dozvoliti da budem kasica-prasica", dodao je.

Širan je ranije rekao i da će, ako ga porota proglasi krivim za plagiranje, prestati da se bavi muzikom.

