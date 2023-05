KAMILA DECENIJAMA ČEKALA ČARLSA I TITULU KRALJICE: Reči koje joj je uputila princeza Dajana ZAUVEK će pamtiti!

Nakon što je decenijama priželjkivao da se to desi i 18 godina braka, kralju Čarlsu se konačno ispunio veliki san te je dočekao da pored njega krunišu i njegovu suprugu Kamilu.

I pre stupanja u brak, Kamila je predstavljala glavni oslonac u životu kralju Čarlsu, te je njihova veza dugo vremena bila pravi izazov britanskim institucijama i davala je snažan otpor javnosti. Kamila je u londonskoj Vestminsterskoj opatiji bila pomazana i krunisana uz prisutnost svetskih vođa.

Kraljica Elizabeta II prvi je britanski monarh koji je na prestolu provela punih 70 godina. Platinasti jubilej kraljice obeležen je njenom izjavom koja je došla kao veliko iznenađenje za sve - izrazila je želju da Kamila Parker Bouls, supruga njenog sina princa Čarlsa, dobije titulu kraljice kada on postane kralj.

Ova odluka došla je iznenada prošle godine za mnoge, budući da je do sada vladao stav da će Kamila imati titulu princeze. Ipak kraljica Elizabeta je preinačila svoju odluku. Pre i posle smrti Elizabete II nteresovanje za Kamilu je veliko kao i u periodu kada se udala za princa Čarlsa 2005. godine. Pričalo se da su Kamila i Čarls bili uveliko u vezi kada je on bio u braku sa princezom Dajanom, a konačan dokaz mediji su izneli 1992. godine, kada je objavljen transkript njegovih tajnih razgovora sa Kamilom.

Dajana je imala utisak da je u bezizlaznoj situaciji. Pokušala je da sebi oduzme život, a potom je odlučila da se razvede, ali je pre toga pokušala da Čarlsa uslovi - ostaće u braku ako on prestane da se viđa sa Kamilom. Čarls je to odbio i tada su se razdvojili. Kamila je bil bolna tačka braka Ledi Di i Čarlsa, a o tome se govori i u biografiji "Dajana: njena istinita priča", koju je 1992. godine objavio Endrju Morton. U knjizi princeza govori o "jednom od najhrabrijih momenata" u svom životu, a to je bio prvi razgovor sa Kamilom Parker. Bio je to najveći razlog raspadanja velškog kraljevskog para.

– Znam šta se dešava između tebe i Čarlsa i samo želim da to znate – rekla je tada Dajana.

Odgovor Kamile Parker je princeza kasnije okarakterisala kao "interesantan".

– Imaš sve što si oduvek želela. Imaš sve muškarce ovog sveta koji su zaljubljeni u tebe, imaš dvoje divne dece, šta još hoćeš? – pitala je Kamila Parker. Lejdi Di joj je na to odgovorila: "Svog muža. Ovo je sigurno pakao za vas dvoje i ne želim da stojim na putu, kao ni da me tretiraju kao idiota."

Kamila je na Čarlsa čekala nekoliko decenija, ako s uzme u obzir da se poznaju i po svoj prilici vole još od sedamdesetih godina prošlog veka.

Princ Čarls i Kamila Parker navodno su se upoznali sredinom 1971. godine, kada je ona imala 24 godine, a on 23. Godinu dana ranije, Endru Parker Bouls okončao je svoju vezu s Kamilom i viđao se sa Čarlsovom sestrom En. Iako su Kamila i Čarls pripadali istim društvenim krugovima i viđali se na raznim okupljanjima, u tom trenutku još uvek se nisu zvanično upoznali. Njihovi biografi ističu da se par nije zvanično upoznao na polo meču, kao što se decenijama verovalo, već da ih je jedno drugom formalno predstavila zajednička prijateljica Lusija Santa Kruz, u svojoj kući. Navodno su veoma brzo postali bliski prijatelji i počeli da se zabavljaju, što u njihovom društvu nije bilo tajna. Štaviše, Čarls i Kamila zajedno su se pojavljivali kao par na različitim događajima, a kako je veza postajala ozbiljnija tako je princ počeo da upoznaje svoju dragu sa članovima kraljevske porodice. Ipak, početkom 1973. godine, Čarls je postao član Kraljevske ratne mornarice i ukrcao se na prekookeanski brod, čime je njihova ljubav stavljena na pauzu. Ubrzo po Čarlsovom povratku, usledio je raskid, tvrde strani mediji, a biografi ne mogu da se slože oko toga šta je bio pravi razlog. Sudeći po rečima Roberta Lejsija, jednog od najcenjenijih koji su se bavili životom princa Čarlsa, Kamila je prerano ušla u život prestolonaslednika, a nije je ni pitao da ga čeka dok je na putu. Mnogi, međutim, veruju da je glavni problem bio to što je ljubav od početka bila osuđena na propast jer Čarls ne bi dobio dozvolu da oženi Kamilu, koja je smatrana neprikladnom suprugom za budućeg kralja.

Iste godine, Kamila se verila sa svojim bivšim dečkom — Endruom Parkerom Boulsom, a u jednom od pisama koje je princ Čarls pisao lordu Mauntbatenu, ujaku svog oca princa Filipa, tužni princ slomljenog srca piše:

— Pretpostavljam da će osećaj praznine jednom proći.

Ipak, dok je Kamila bila udata za Parker Boulsa, u njihovim društvenim krugovima širile su se glasine da su Čarls i ona obnovili svoju vezu! Štaviše, Kamilin suprug ju je odobravao, a i sam je imao brojne ljubavnice.

Ipak, 1981. godine princ Čarls zaprosio je Dajanu Spenser.

Prezir cele nacije sručio se na nju nakon razvoda Čarlsa i Ledi Di, kroz isto je prošla nakon tragedije u kojoj je nastradala princeza Dajana, a tek 2005. godine rekla je "da" Čarlsu uz koga je bila sve to vreme. Nikada pre toga budući kralj nije oženio razvedenu ženu, a da se nije odrekao prestola, nikada pre se žena nije udala za princa i uzela nižu titulu od titule princeze. Kamila je postala vojvotkinja od Kornvola. Razlog za odbijanje prve titule je Čarlsova prva supruga Dajana koju narod poistovećuje sa titulom princeze od Velsa.

Mnoge je iznenadila lakoća sa kojom se utopila u kraljevsku porodicu. Posebno blizak odnos gaji sa Kejt Midlton.

Ono što je sigurno, piše Dejli Mejl, je da je za transformaciju Kamilinog imidža u javnosti zaslužna jaka marketinška kampanja. Kamila je od razaračice brakova postala jedna od voljenijih figura sa kraljevskog dvora. Za 17 godina, koliko je provela u braku sa Čarlsom, učvrstila je svoju poziciju humanitarca, ali i osobe od velikog kraljičinog poverenja - tolikog da su brojni slučajevi kada je Kamila u kraljičino ime putovala u zvanične posete brojnom zemljama. Poznavaoci prilika na dvoru kažu da je ljubav između Kamile i Čarlsa bilo nešto zaista vredno čekanja i da su oboje potpuno odani i predani jedno drugom. Kažu i da je Čarls mnogo opušteniji zahvaljujući Kamili koja ga stalno ohrabruje da se malo i zabavi i proba nešto novo kako ne bi sve vreme provodio u radu.

Kralj Čarls je, kako navodi autorka njegove biografije, oduvek bio opčinjen Kamilom. Dopadalo mu se što je prizemna, što uživa u jednostavnom, seoskom životu i što je, za razliku od njegove tadašnje supruge Dajane, moda i glamur uopšte nisu interesovali. Delili su isti smisao za humor, a princu je posebno bilo važno što Kamila “ume da ga sasluša”.

Sedam meseci pre nego što je preminula, kraljica Elizabeta II. rekla je da je njena "iskrena želja da Kamila bude poznata kao kraljica supruga".

Uprkos njenoj predanosti, stotinama javnih angažmana godišnje i brojnim dobrotvornim organizacija, Kamilin ugled u javnosti i dalje je podeljen. U ispitivanju javnog mnjenja YouGov prošlog meseca utvrđeno je da 48% stanovištva daje podršku novoj kraljici.

Druga anketa je pokazala da samo 14 odsto Britanaca želi "kraljicu Kamilu".

