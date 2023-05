OVIM DETALJEM LUK BLEK ODAĆE POČAST ŽRTVAMA NASTRADALIM U MASAKRIMA: "Ne možemo da sakrijemo koliko nam je teško"

Luk Blek, predstavnik Srbije na ovogodišnjem Eurosongu, nastupiće u prvoj polufinalnoj večeri takmičenja, a pevač će, kao i ostali koji ga prate na sceni, na pozornici nositi crnu traku u znak žalosti i poštovanja prema svim ubijenima u masakrima u Srbiji, javlja Telegraf.rs.

"Pesmu sam napisao plašeći se ovih događaja i gledajući ih u svetu, no nisam mogao ni zamisliti da će se to baš dogoditi u našoj zemlji, u našim srcima... Žao mi je što je to postalo istinitije nego ranije. Čuo sam te vesti pred izlazak na binu, jako sam se razbesneo. Iako je Evrvizija srećno mesto, mesto gde se slave različitosti, koliko god se trudili, ne možemo sakriti koliko nam je teško", ispričao je muzičar pa dodao:

"Ja se trudim da budem što profesionalniji, da idem na sva događanja zbog kojih sam došao, a svima nama u timu nije do muzike, ali moramo." Otkrio je i kome će posvetiti svoj nastup. "Svoj nastup posvetiću celoj Srbiji koja sad neizmerno pati i Srbiji pre ovog događaja, kao i porodicama preminulih. Koliko mogu ponuditi, daću celu dušu u svoj nastup", poručio je Blek.

