EVO KO SU FAVORITI EVROVIZIJE: Oni su u trci sa Fincima i Norvežanima, a među njima je i jedna ZVEZDA koja će možda POMRSITI SVE

Pred nama je nedelja Evrovizije. Prvo polufinale biće održano u utorak, pa sledi potom drugo polufinale u četvrtak, a potom sledeće subote veliko finale.

Logo ovogodišnjeg Eurosonga glasi: “Ujedinjeni muzikom”, a sastoji se od srca inspirisanim bojama ukrajinske i britanske zastave te je odraz raznolike publike više od 160 miliona ljudi čija srca “kucaju kao jedno”. Boje na logotipu predstavljaju kombinaciju boja zastava Ujedinjenog Kraljevstva i Ukrajine kako bi predstavili radost i raznolikost na takmičenju. Za potrebe izrade logotipa, korišćen je font Penny Lane, inspirisan natpisima od topljenog olova iz 20. veka koji prikazuju imena ulica u Liverpulu i pokazuju bogato nasleđe grada.

Ovogodišnje takmičenje koje se organizuje u gradu Bitlsa maksimalno će naglasiti kako je Ukrajina nesuđeni domaćin spektakla što ga uprkos pobedi Kalush Orchestra zbog rata nije mogla organizovati. Takođe, Ukrajini je, uz Nemačku, Italiju, Francusku, Veliku Britaniju i Španiju dodeljen status ravnopravnog finaliste. Najavljeno je i kako će ukrajinska nacionalna televizija UA:PBC sarađivati s BBC-jem kako bi šou uključivao raznolike ukrajinske elemente.

Voditeljski trojac

Dve polufinalne večeri ovogodišnjeg takmičenja za pesmu Evrovizije u Liverpulu vodiće glumica Hana Vandigam, kantautorka Aleša Dikson i ukrajinska pevačica Julija Sanina, a u velikom finalu 13. maja pridružiće im se popularni televizijski voditelj i britanski eurovizijski komentator Graham Norton.

Na ovom će se Eurosongu promeniti i način glasanja i to tako da će se u polufinalnim večerima bodovi dobijati isključivo televotingom. Tek u finalu će se uz glasove publike oglasiti i žiriji. Zbir bodova publike i žirija odrediće ko je pobednik, a kladionice za sad najveće šanse daju Švedskoj, odnosno Lorin Zineb Nora Talhaoui, profesionalno poznatijoj kao Loreen. Ona je, podsetimo, pobedila na takmičenju za pesmu Eurovizije 2012. sa svojom pesmom “Euphoria”, koja je bila na vrhu liste u brojnim evropskim zemljama.

Sada se vraća s pesmom “Tatoo”, a kladioničari je vide kao pobednicu ovogodišnjeg Eurosonga. Muzički kritičari ističu kako je njen “Tatoo” “žestoka trans himna koja vas pokupi poput orkana”, mudro se odnosi na ABBA-u i “The Winner Takes It All”. Uspe li pobediti u Liverpulu, Loreen će se upisati u anale kao prva dvostruka pobednica Eurosonga (dve pobede dosad je odneo jedino irski kantautor Džoni Logan, i to 1980. i 1987. godine). Loreen (40) muzikom se bavi već dvadeset godina, uz muzičku karijeru radila je i kao televizijska voditeljka, producentkinja i režiserka reality showova, a pobedom na Eurosongu u svojoj je zemlji pokrenula trend nebrijanja i pokazivanja dlakavih pazuha.

Stiže i reper

Prema kladionicama na drugom mestu je Finska koju predstavlja Džer Pojhomen (29), profesionalno poznat kao Käärijä, finski reper, pevač i tekstopisac. U prvom polufinalu peva “Cha Cha Cha”, a mnogi ga u subotu vide na pobedničkom tronu. Reper koji je muziku otkrio kada je imao samo tri godine i nabijao loncima po kuhinji ističe kako ga je za ovu pesmu nadahnula grupa Rammstein te otkriva da im je posvetio i svoju tetovažu. Muzičar, koji svoju pesmu opisuje kao ludilo, zabavu i mrak, ime Käärijä uzeo je kako bi oslobodio svoju ličnost. Kako kaže, Džere je malo opušteniji i smireniji, on baš i ne voli da bude u centru pažnje, dok Käärijä voli pažnju, posebno na pozornici. Käärijä čini stvari koje se Džere ne bi usudio učiniti.” Muzički kritičar BBC-ja ovu pesmu proglasio je kombinacijom “kašike u blenderu, loših gitara, jeftinih sintisajzera, blesavog euro-rapa i J-pop melodije koja se odmah uvuče u uho i lako osvaja publiku”.

Visoko mesto na Eurosongu kladionice predviđaju i Ukrajini koju će ove godine u Liverpulu predstavljati elektro pop-duo “Tvorchi” koji čine Ukrajinac Viktorovič Hutsuliak i Nigerijac Džimo Augustus Kehinde. Njihova pesma “Herat of Steel” upozorava na opasnost od nuklearnog sukoba i šalje poruku ljudima da ne odustaju, bore se. Hutsuliak je počeo da stvara pesmu dok je trajala opsada Azovstala.

Sjajan plasman po kladionicama imaće i Norveška, čija predstavnica Alesandra Mele s pesmom “Queen of Kings” u utorak otvara prvo eurovizijsko polufinale. Dvadesetogodišnja pevačica norveško-italijanskog porekla kaže kako njena pesma govori o snazi žena, ali i snazi svih ljudi, o tome koliko je važno osećati sebe. Alesandra je takođe naglasila da je njeno iskustvo kao biseksualne žene uticalo na stvaranje ove pesme.

Francuska je takođe ovogodišnji favorit, koju predstavlja elegantna La Zarra pravim imenom Fatima Zahra Hafdi. Francusko-kanadska pevačica (25) rođena je u Montrealu u porodici marokanskog porekla i velika je obožavateljka Evrovizije.

Kao mala, često je pevala pobedničku pesmu Mari Mirjam “L’oiseau et l’enfant” sa svojom majkom. Svoju pesmu “Évidemment” opisuje kao univerzalnu ljubavnu pesmu i himnu koju svi mogu da pevaju, a posvećena je njenom bivšem dečku koji ju je obasipao lažnim i besmislenim komplimentima, opisujući to stihovima poput “Sva ova lepa obećanja koja čujem, nisu ništa drugo nego vetar” i “Tražim ljubav, ne nalazim je”. No, uprkos toksičnoj vezi, La Zarra postaje sve jača osoba, opraštajući se od mlade, naivne osobe kakva je bila: “Ona više nikada neće biti ista, devojka od pre”, kaže u pesmi.

Od favorita tu je i pobednik San Rema, Marko Menđoni iz Italije koji na Eurosongu nastupa s moćnom baladom “Due Vite”. Zgodni 34-godišnjak u Italiji je megazvezda, iza sebe ima već sedam albuma i 2,8 miliona prodatih nosača zvuka.

Slovenci i Srbi

Što se zemalja bivše Jugoslavije tiče, uz Hrvatsku, takmiče se Srbija i Slovenija. Srbiju predstavlja Luke Black, 30-godišnjak iz Čačka koji godinama živi u Londonu. U Liverpulu peva “Samo mi se spava”. Bivši darker, koji je šokirao Beograd dok je na ulicama šetao vodeći na uzici jastoga, kaže da su ga za pjesme inspirirale kompjutorske igrice i spavanje. Ovaj nastup posvetiće nevinim žrtvama masakra koji su zadesili našu zemlju.

Slovenski bend Joker Out sa svojom pesmom “Carpe Diem” tokom proteklih nedelja ostvario je ogroman skok na kladionicama, pa se s pretposlednjeg mesta vinuo na sredini lestvice.

Fanovima Evrovizije očito je trebalo malo više vremena da im u “uho uđe” pesma koju članovi benda opisuju kao himnu za sve one koji znaju kako je život više od onoga što se vidi na površini. “Carpe Diem” ujedno je odraz ličnih iskustava članova grupe nakon mnogobrojnih svirki i apsolutnog uživanja u životu. Spomenimo da su simpatični Slovenci uoči Eurosonga snimili pesmu “New Wave” s rok ikonom Elvisom Kostelom te objavili i prateći videospot koji je snimljen u dve države, na potpuno različitim kontinentima. Elvis Kostelo je svoje scene snimio u Americi, a Joker Out svoje su snimili u Liverpulu, gradu domaćinu ovogodišnjeg Eurosonga.

