SRBI OVE GODINE PREDSTAVLJAJU DVE DRŽAVE NA EVROVIZIJI: Jedna od njih je čak na 1. MESTU na kladionicama

Na ovogodišnjoj Evroviziji, pevačica Teodora Špirić predstavlja Austriju u Liverpulu. Salena i ona izvode numeru "Who The Hell Is Edgar?", a pesma im se odlično kotira na kladionicama takmičenja, pa im večeras, u drugom polufinalu, predviđaju prvo mesto, te odlazak u veliko finale.

Teodora Špirić nedavno je na društvenim mrežama podelila tografije sa predstavnikom Srbije, Lukom Ivanovićem, poznatijem po umetničkom imenu Luke Black, koji je Srbiji u prvom polufinalu obezbedio prolazak dalje.

- Helou? London, bio si neverovatan! A sad nam se samo spava - napisala je tad Teodora, kombinujući srpski i engleski jezik, dok su njih dvoje tom prilikom promovisali svoje numere na jednoj od evrovizijskih žurki, koje su se održavale širom Evrope.

Teodora Špirić nastupa pod umetničkim imenima Teja i Tea Divaj, rođena je 12. aprila 2000. godine u Beču u srpskoj porodici, a deo detinjstva provela je u Kladovu. Ona se 2020. godine takmičila na Beoviziji pod imenom "Sudnji dan". Pesmu su na srpski jezik tada preveli njeni roditelji. Teja je uspela da se kvalifikuje u finale gde je zauzela 10. mesto.

Sloveniju ove godine predstavlja grupa "Joker Out", pesmom "Carpe Diem". Pevač benda, Bojan Cvjetićanin, našeg je porekla, odnosno oba roditelja su mu Srbi i tečno govori naš jezik, a grupi su u poslednjim nedeljama drastično skočile šanse po pomenutim prognozama.

Sa pretposlednjeg mesta bend se tako vinuo na sredinu lestvice, a za večeras im predviđaju peto mesto u polufinalu.

Grupa "Joker Out", inače, ima i pesme na srpskom jeziku.

