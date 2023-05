SVI JE PAMTE PO SCENI U KOJOJ JE SMUVALA SESTRU SVOG DEČKA: Lepa glumica zbog ljubavi napustila Srbiju, a evo gde je danas!

to je bila prekratnica u kinematografiji

Glumicu Anu Franić svi pamtimo po ulozi Danijele u seriji "Mješoviti brak". Zatim su usledila angažovanja u seriji "Ulica lipa" i filmu "Diši duboko" u kom je ostvarila neverovatne rezultate.

U tom filmu Ana glumi devojku koja doživljava saobraćajnu nezgodu sa svojim dečkom. Dok se on oporavljao u bolnici, ona se zbližava s njegovom sestrom i započinje emotivnu vezu s njom. Baš je ovaj film, prvi srpski film na temu ženske homoseksualnosti i kao takav ostavio je veliki trag u srpskoj kinematografiji.

Baš u trenutku slave, Ana je odlučila da se, iz privatnih razloga, povuče iz sveta glume i to zato što ju je vodilo srce. Godinama je živela u Splitu sa suprugom roniocem, Markom Ižakovićem i sinom Andrijom, kojeg su dobili početkom 2015. godine.

Razlog zbog kojeg je napustila glumačku karijeru iznenadio je njene prijatelje i kolege, ali kako je Ana Franić objasnila u jednom intervjuu, nikad sebi ne bi oprostila da tada nije poslušala svoje srce.

- Kada sam rešila da napustim sve i preseljenjem u Split okrenem novu stranicu, zaprepastila sam većinu prijatelja i kolega. Govorili su mi da je to velika hrabrost, a možda i ludost, ali osećala sam da činim najbolju stvar za sebe. S naknadnom pameću, drago mi je što mogu da kažem da nisam pogrešila. Povela sam se za tim da ne gubim ništa. Prijatelji i porodica uvek će to biti, ma kolika nas razdaljina delila. Nisam bila stalno zaposlena i svi znamo kakav je odnos prema honorarcima, a Beograd nema noge da mi pobegne. Oprostila bih sebi grešku, ali ne bih oprostila da nisam pokušala - objasnila je Ana u jednom intervjuu za Story.

Ana je nastavila sa glumačkom karijerom i u Hrvatskoj. Na pitanje da li joj nedostaje Beograd, Ana je tada odgovorila:

- Nedostaje mi uvek i zauvek. Često dolazimo, a opet nedovoljno. Gladna sam ga... Tek kada sam otišla, shvatila sam koliko mi je bio važan, koliko je bio moj. Grad, to sada sa sigurnošću znam, čine ljudi, a dom porodica i prijatelji. Ja zato imam dva doma. To osećam u svakom dolasku i odlasku. Bilo da ih napuštam ili im se vraćam, nešto treperi u meni. Često kažem da mrzim Split jer još nisam u njemu pronašla sve ono što sam u Beogradu ostavila. To kažem u afektu ili kad sam usamljena. Ali, kako mogu da mrzim grad mog, ali i suprugovog i sinovljevog detinjstva, grad koji mi je toliko lepog dao. Treba nam vremena i strpljenja, i Splitu i meni.

Glumica Ana Franić se, nakon dugih sedam godina, vratila iz Hrvatske u Srbiju 2020. godine i to nakon što je okončala brak sa hrvatskim roniocem.

