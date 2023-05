OTKUD AUSTRALIJA NA EVROVIZIJI? U finalu nastupaju 15, a evo gde se krije ODGOVOR na pitanje koje gledaoci godinama postavljaju

"Šta Australija radi na Evroviziji?" pitanje je koje gledaoci iznova postavljaju od 2015. godine, kada su Australijanci prvi put imali svog predstavnika na takmičenju za pesmu Evrovizije.

Ove godine predstavlja ih rok bend "Voyager" s pesmom "Promise", a nakon njihovog nastupa u drugom polufinalu i prolaska u finale, društvene mreže opet su preplavila pitanja o njihovom učešću na ovom takmičenju, zbog geografskog položaja Australije. Evo i objašnjenja.

foto: Printscreen RTS

Kao veliki obožavatelji Eurosonga, Australijanci su godinama podizali gledanost, čime su zaslužili pozivnicu saveza European Broadcasting Union (EBU) za učešće u takmičenju.

Prve, 2015. godine, predstavljao ih je Gaj Sebastijan, koji je s pesmom "Tonight Again" završio na visokom petom mestu, a njegov uspeh je sledeće godine nadmašila Dami Im, koja je s pesmom "Sound of Silence" bila druga.

Dobar rezultat Australija je ostvarila i na Eurosongu i 2017. godine, kada ih je njihov predstavnik Isaija s pesmom "Don't Come Easy" završio na devetom mestu.

Jedan od gorih rezultata Australije na Evroviziji ostvarila je Džesika Mauboj s pesmom "We Got Love", koja je 2018. godine bila 20.

Kejt Miler-Heidke je s pesmom "Zero Gravity" 2019. godine ponovila uspeh jednog od svojih prethodnika i bila je deveta, a 2021. njihova predstavnica Montain s pesmom "Technicolour" ne uspela da se plasira u finale.

foto: Printscreen RTS

Prošle godine Australiju je na Evroviziji predstavljao Šeldon Rajli s pesmom "Not the Same", a takmičenje su završili na 15. mestu.

U slučaju pobede Australije na Eurosongu, takmičenje se naredne godine ipak ne bi održalo tamo, već u jednoj od zemalja organizatora takmičenja, takozvane velike petorke, koju čine Velika Britanija, Francuska, Španija, Nemačka i Italija.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

