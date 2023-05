BIOLOŠKI OTAC JE POKUŠAO DA IMA INTIMNI ODNOS SA NJOM! Bila je holivudska ikona 90-ih i svi su je obožavali: On ju je napao!

Ana Nikol Smit je jednom rekla da je njen otac pokušao da ima seks sa njom kada su se prvi put sreli, tvrdi novi Netfliks dokumentarac "You Don't Know Me", koji je izašao danas i koji je pokazuje nikad viđene snimke i intervjue ikone 90-ih.

U filmu, koji pokriva njeno detinjstvo, ali i pokazuje kako se nosila sa slavom koju je oduvek želela, tvrdi se da je glumičin biološki otac Donald Hogan pokušao da ima seks sa njom kada su se prvi put upoznali.

foto: Profimedia

Tada je imala 24 godine. Njena prijateljica Misi Bajrum, koja ju je nazvala „Niki“, objašnjava u filmu:

- Niki nikada nije poznavala svog biološkog oca i verovala je da je to zato što njena majka nije želela njenog oca u blizini jer je bila nemogući tiranin. Niki je izgradila ideal ovog čoveka u svojoj glavi i mislila da je on mora negde tražiti i tražila ga je.

Ana je navodno platila privatnom istražitelju da pronađe njenog biološkog oca. Uspela je i otišla je u Kaliforniju gde je upoznala njega i njenog polubrata Donija, ali im nije odmah rekla ko je ona zapravo. Kasnije im je otkrila i pohvalila se da je model za "Guess".

- Rekao je da je čekao ovaj dan godinama i da nije bilo nijedne noći kada je otišao da spava a da se ja nisam molio - čuje se kako Ana govori na jednom snimku. Ali iako je okupljanje porodice u početku bilo srećno, Ana nikada više nije videla svog oca.

foto: Profimedia

- U početku je bilo sjajno. Bila je uzbuđena. Svi smo bili uzbuđeni. Činilo se kao da joj treba očinska figura u životu - rekao je Doni. Ipak, dodaje da se zabrinuo i odlučio da joj kaže kakvo je „monstrum” njihov otac zapravo.

- Želeo sam da Viki sazna istinu - nastavlja on:

- Moj otac nije neko sa kim ćete se osećati bezbedno kada ste sami. Mislim, on je čudovište.

Doni kaže da je imao oko 16 godina kada mu je otac rekao da je silovao sestru svoje žene, dodajući da je ona tada bila "dete". Donald je ranije priznao krivicu za to silovanje, ali i za silovanje još jedne maloletne devojke i proveo je šest meseci u zatvoru.

Rekla je da je njen otac pokušao da ima seks sa njom

Misi zatim u dokumentarcu otkriva da joj je Ana zapravo rekla da ju je Donald, koji je umro od raka pluća 2009. godine, seksualno napao kada su se prvi put sreli.

- Niki se vratila iz Los Anđelesa i pitala sam je za oca i brata. Rekla je da ne želi da priča o tome. Kasnije mi je rekla da je njen otac pokušao da ima seks sa njom - rekla je ona.

Ona je dodala da je Ana bila veoma razočarana i tužna.

- Znam koliko je bila srećna kada ga je upoznala - objašnjava drugarica. Doni je rekao da je šokiran jer je bio sa njima skoro sve vreme, ali da je moguće da se to u nekom trenutku dogodilo.

Podsećanja radi, Ana Nikol Smit je rođena kao Viki Lin Hogan, a dokumentarac sadrži intervjue sa mnogim ljudima koji su poznavali „pravu“ Anu Nikol, pre nego što je postala poznata. Jedan od najkompletnijih intervjua u filmu dala je Misi, jedna od njenih najstarijih prijateljica. Misina priča nudi uvid u to ko je Viki, odnosno Ana, bila i šta je značila ljudima koji su je voleli.

(Kurir.rs/Index.hr)

