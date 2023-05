ZABRANJENO PUŠENJE SE OGLASILO POVODOM NAJAVE NELETOVOG KONCERTA: Izdali zvanično saopštenje, evo šta su poručili

Zabranjeno pušenje oglasilo se povodom najave junskog koncerta bivšeg člana Neleta Karajlića i Stefana Milenkovića u zagrebačkom Hala parku.

Zabranjeno pušenje oglasilo se službenim saopštenjem nakon što su Stefan Milenković i dr Nele Karajlić pre nešto od manje mesec dana najavili open air spektakl "Rock el Classico" u junu 2023. u zagrebačkom Hala parku.

- "Rock el Classico" zamišljen je kao spektakl dvojice umetnika u kojem s jedne strane učestvuje rok sastav, a s druge strane gudački oktet, koji zajedno s autorima "sukobljavaju" rok pesme s delima iz muzičke istorije. Motiv za organizovanje zajedničkih kоncerata Milenkovića i Karajlića je kreiranje dela kоja će širom sveta promovisati kulturu ovih prostora - stoji u opisu eventa.

Saopštenje prenosimo u celosti:

- Obaveštavamo medije, izdavače i organizatore muzičkih događaja da se na intervenciju autora, menadžementa i izdavača grupe Zabranjeno pušenje zabranjuje svaki vid korištenja te otkazuje pravo na javno izvođenje svih muzičkih autorskih dela čiji je vlasnik AMUS-ov autor Davor Sučić, na koncertima i medijskim nastupima izvođača Stefana Milenkovića i Nenada Jankovića.

Naime, bez ikakvog usmenog ili pismenog odobrenja Nenad Janković alias Nele Karajlić je u više navrata koristio brand i autorska dela Zabranjenog pušenja, da bi ta dela nezakonito ustupao u poslovnim transakcijama, pri tome potpisujući ugovore u kojima se lažno predstavljao kao potpuni vlasnik autorskih ifonogramskih prava, te u kojima je drugim fizičkim i pravnim licima ustupao intelektualno vlasništvo koje mu zakonski ne pripada.

Tragom ovakvog nezakonitog ponašanja dotični je na krajnje neukusan i neprimeren način u suradnji a violinistom Stefanom Milenkovićem, vršio izmene i prearanžiranje izvornih kompozicija Zabranjenog pušenja u klasičnu formu, bez ikakvog prethodnog obaveštenja i odobrenja većinskih i legalnih autora te uz potpunu izmenu originalnog duha i estetike dela koje je koristio.

Zbog svega navedenog Zabranjeno pušenje te HDS i AMUS-ov autor Davor Sučić povlače dozvolu za javno izvođenje svojih dela, kako na teritoriji BiH, tako i u inostramstvu do epiloga sudskih tužbi za zaštitu članova i autora Zabranjenog pušenja od zloupotreba imena, autorskih dela i nezakonitog ponašanja od strane bivšeg člana grupe Nenada Jankovića i organizatora koncerata koji ovakve programe promoviraju - stoji u službenom saopštenju.

Karajlić i Milenković ne skrivaju uzbuđenje zbog koncerta.

- Uživam u eksperimentima. Spojevima nespojivog. Celi moj život bio je eksperiment. I Zabranjeno pušenje, i Top lista nadrealista, i No smoking orchestra - rekao je Karajlić.

- Izazov mi je uvek bio vodilja u karijeri i težim stvarima koje me stimulišu, koje mi omogućavaju da rastem i da se razvijam kao osoba i kao umetnik. Neletova karijera i pristup ne samo muzici već i kreativnom procesu generalno: način razmišljanja o sceni, energiji i dramaturgiji me je uvek inspisirao. U našim dosadašnjim kreativnim ukrštanjima smo već razvili mnoge ideje koje me oduševljavaju potencijalom. Siguran sam da će publika otići s našeg koncerta sa jakim utiskom da su prisustvovali nečemu što je jedinstveno i nezaboravno i da će direktno osetiti naš iskren entuzijazam i energiju u ovom projektu. Jedva čekam - dodao je Milenković.

