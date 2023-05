"NELE SE LAŽNO PREDSTAVLJA KAO VLASNIK DELA ZABRANJENOG PUŠENJA!" Sejo Sekson podneo tužbu: Oštetio me je za MILIONE EVRA

Član Zabranjenog pušenja Davor Sučić, alijas Sejo Sekson, tuži bivšeg člana ovog benda Neleta Karajlića zbog, kako je naveo, krađe autorskih prava.

U zvaničnom saopštenju za javnost ove grupe navodi se da "zabranjuju svaki vid korišćenja, te da otkazuju pravo na javno izvođenje svih muzičkih autorskih dela čiji je vlasnik autor AMUS Davor Sučić, na koncertima i medijskim nastupima izvođača Stefana Milenkovića i Nenada Jankovića".

Kao što se može i zaključiti iz navedenog, do ove iznenadne odluke došlo je nakon što je Karajlić najavio održavanje koncerta Rok el klasiko sa Stefanom Milenkovićem, koji je zakazan za jun u zagrebačkom Hala parku.

Sejo Sekson nam je objasnio zbog čega je bio prinuđen da podnese tužbu.

- Ono što se dešava poslednjih godinu dana je jedno osporavanje prava ljudi koji su učestvovali u prva četiri albuma Zabranjenog pušenja. Mi sad imamo situaciju da je Nenad Janković, alijas Nele Karajlić, prodao prava koja pripadaju petorici ljudi bez ikakvog konsultovanja, te je napravio ugovore u kojima se lažno predstavio kao vlasnik i autorstva i fonografskih prava, što apsolutno ne odgovara istini jer je naš bivši predratni bend sve finansirao zajednički! - rekao nam je na početku razgovora Sejo.

On je zatim objasnio kako je saznao da mu Karajlić "radi iza leđa".

- Za sve ovo sam saznao kad sam došao u posed ugovora koji pokazuju da se moja dela prodaju. Nikad Neletu nisam osporavao da svira moja dela, ali ne dozvoljavam da se moja dela prodaju i preprodaju i da se prave ugovori kao što je ovaj sa Stefanom Milenkovićem, iza koga ja apsolutno ne stojim i smatram to jednim Frankenštajnom od projekta, za koji me niko nije pitao ni za dozvolu, ni za odobrenje, a većinu tog projekta čine moje pesme! To je jedan kič i cirkus od projekta, u potpunosti je bez duha estetike i dela Zabranjenog pušenja. Bez moje dozvole to ne može da se radi jer to predstavlja lažiranje dela, što je kažnjivo zakonom - tvrdi Sučić.

Bivši kolega iz benda tvrdi da je više puta dolazio u Beograd kako bi razgovarao s Neletom, ali da on to nije hteo.

- Nisam naišao na razumevanje i dobru volju. Odbio je da prihvati druge članove naše bivše grupe (prva četiri albuma) kao vlasnike. Nisam tražio tad od njega nikakva obeštećenja, samo da se s tom praksom stane. Mi smo skoro šest meseci bili u pregovorima o tome da naša prava budu zajednička. On se u fonografskoj agenciji u Srbiji vodi kao jedini vlasnik naših snimaka jer se lažno predstavio kao vlasnik snimaka. Mi zbog svega toga trpimo veliku materijalnu štetu i zbog toga sam mu sad uskratio sve vidove saradnje, pa i javno izvođenje u celom svetu, jer smo sad u sudskom sporu. Neću dozvoliti da se pljačkaju bivši članovi moje grupe. Veštaci će utvrditi tačan iznos za koji sam oštećen kao autor, a ta suma je sigurno milionska, i to u evrima - završio je svoju ispovest za Kurir ogorčeni Sejo.

