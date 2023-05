BEBA BALAŠEVIĆ OTKRILA ZAŠTO BRANE IZVOĐAČIMA DA PEVAJU ĐOLETOVE PESME: Mi to ne podržavamo jer moj otac to nije podnosio!

Nakon smrti kantautora Đorđa Balaševića javnost je iznenadila vest o njegovoj porodici, koja ne dozvolila izvođenje njegovih pesama. Ćerka pokojnog Balaševića, Beba, sada je govorila na tu temu.

Dve godine nakon smrti pevača Beba je rešila da otkrije istinu i obrazloži odluku porodice.

- On je to zvao "karaoke memorijal". To je bio njegov izraz i rekao je:"Ne podnosim ovo da vidim!" Bilo je situacija kad su neki ljudi sa estrade odlazili pa su se pravili ti tradicionalni, jednom izvođeni godišnji koncerti u njegovu čast, a on je govorio: "Je l' to opet neki karaoke memorijal?" Užasavao se toga i rekao je sledeću rečenicu: "Samo ovo nikada nemojte dozvoliti".

Zbog ove odluke Đorđevi najmiliji bili na meti brojnih osuda, a Beba misli da bi trebalo da ispoštuju njegovu poslednju odluku.

- Mi ništa ne zabranjujemo, samo to ne podržavamo, iz prostog razloga jer ni on to nije podržavao. Oni koji misle da će se njegova poezija i njegova izuzetnost zaboraviti, zato što njegove pesme neće izvoditi neki tribute bendovi po kafićima, imaju jako loše mišljenje o njegovom pesništvu, ja nemam. Ja sigurno znam, da više niko nikad uživo ne izvede ni jednu njegovu pesmu, da će njegovo pesništvo nadživeti sve nas - rekla je Beba za "Telegraf".

