BOJANA ORDINAČEV ZAPALILA DEKOLTEOM! Ovakvu je retko viđamo, utegla se u top hlajinu: Bujne grudi i velike oči u prvom planu! FOTO

Glumica Bojana Ordinačev svojom lepotom i šarmom malo koga ostavlja ravnodušnim, međutim, ona se retko eksponira.

Ipak, sada je sve iznenadila novom fotografijom na Instagramu. Bojana se skockala od glave do pete za jednu svadbu, a sa svojim pratiocima na pomenutoj mreži podelila je sliku kojom je raspametila sve.

Pored biserno belih zuba, nestvarno plavih očiju, perfektne šminke u oko je mnogima zapao njen bujni dekolte u crnoj top haljini.

Kako retko imamo prilike da je viđamo u ovakvom izdanju, dobila je pregršt komplimenta na račun svog izgleda.

Podsetimo, Bojana se pre dve godine porodila i na svet je donela sina.

- Kada smo moj partner i ja saznali da ćemo postati roditelji, dogovorili smo se da on bira ime za devojčicu, a ja za dečaka. Ne znam zašto, ali on je bio uveren da ćemo dobiti ćerku, pa je računao da će smisliti ime. Međutim, stigao je dečak. (smeh) Prvo moja mama, a zatim i svi koji me poznaju, pitali su: “Otkud ti to Najda?” Nisam znala šta da odgovorim jer ni sama ne znam kako mi se stvorilo u mislima. Kad sam ga ukucala, saznala sam da je to staro srpsko ime koje se više ne daje, ali je uglavnom pominjano – Najdan. Kasnije smo se setili da je Najda nadimak pevača grupe “Smak”, što nam je super zvučalo - pričala je glumica za "Hello".

