HRVATSKI VODITELJ PITAO NELETA DA LI JE ČETNIK: Ovako je odgovorio, a ispričao i da li će Seji zabraniti da izvodi njegove pesme

Nenad Janković, odnosno Nele Karajlić, muzičar i bivši frontmen grupe Zabranjeno pušenje, je gostovao u nedelju u emisiju "Nedjeljom u 2" kod voditelja Aleksandra Stankovića na hrvatskom javnom servisu.

U emisiji Nele je govorio o svom koncertu u Zagrebu koji treba da se održi sredinom juna, razlozima raspada grupe i odnosu sa Sejom Seksonom, a s kojim se u poslednje vreme svađao oko autorskih prava pesama.

Da podsetimo, Sejo nije želeo da Nele izvodi njegove autorske pesme, zbog čega su se bivši prijatelji danima prepucavali. Ipak, Nele je odlučio da neće izvoditi sporne pesme, a tako će biti i na koncertu u Hala parku 17. juna na kom će nastupiti zajedno sa Stefanom Milenkovićem.

"Nema potrebe da na neki način bodem oči. Sejo je moj prijatelj iz detinjstva, moj stariji brat... On je meni sa svog sprata spušao ploče dole. Tako na toj metafizici smo rasli zajedno. Deo života što sam proveo s njim jedan je od najlepših", rekao je Nele.

Na pitanje Aleksandra Stankovića je li četnik, Nele je rekao: "Daleko sam ja od toga". Zatim je dodao: "Ja sam protiv svakog oružja, protiv svake upotrebe sile. Samo je izbegnut rat dobijen rat. Ako se ne dogodi rat, imamo pobedu. Ako rat počne, svi smo izgubili. To je moja filozofija", kazao je Nele.

Nele je pričao i o raspadu Zabranjenog pušenja: Sejo je došao i rekao da ne može više da radi sa mnom

Pričao je o počecima Zabranjenog pušenja i situaciji s glazbom i filmom u Jugoslaviji. "Imali smo krila. Nas je nosilo neko posebno nadahnuće koje imaš u posebnom trenutku kada oko tebe sve vri. 80-e godine bile su plodonosne. Jedino dobro što je Jugoslavija ostavila iza sebe je bezbroj knjiga, muzike, filmova...", govorio je Nele i dodao da danas treba po deset godina čekati da se dogodi neki dobar film.

"Osnovna ideja nam je bila da promenimo svet, učinimo ga boljim mestom za život. Neko je od nas uspeo da se pronađe se u rokenrolu, neko se vratio na fakultet", kazao je Nele. Sarajevo im je bilo, kaže, osnovna pozornica. Otkrio je i kako je došlo do raspada Zabranjenog pušenja.

"Pušenje se raspalo jer je Sejo jednog dana došao do mene i rekao mi da ne može više sa mnom raditi. Popili smo pivo, ja sam bio s*eban. Shvatio sam da moj život dobija potpuno drugu dimenziju. Ja taj razgovor čak nisam osetio kao da se raspada bend, nego da Sejo više nije sa mnom", pričao jeNele.

Sejo i on se nisu rastali zbog nacionalnosti, tvrdi Nele. Kaže da ne zna tačan razlog zbog kog je Sejo raskinuo saradnju s njim. "Nastavio je da radi s mojim bratom, a ja sam otišao u Beograd. Čuli smo se i videli smo se posle rata, pričali smo... Teško da možemo imati isti pogled posle rata", rekao je. Smatra da teško može promeniti mišljenje ljudi o sebi.

Hoće li se ikada ponovno naći sa Sejom? Ne odbacuje mogućnost da se ponovno vidi sa Sejom. "Zašto ne?" rekao je pa dodao: "Nalazili smo se. Pre nego što je došlo do skandala, imali smo tri, četiri topla, vruća sastanka. Prvi je bio divan, s nekoliko piva i lepom mezom", kaže. Otkriva da je on predložio da na ime Zabranjeno pušenje imaju pravo obojica.

Dok je bio mlađi, često je slušao Mišu Kovača zbog svoga oca.

"Moj otac nije mnogo slušao muziku, ali Mišo mu je bio totalna ikona. Svaku pesmu Miše Kovača mi smo morali slušati, ali ne u Mišinom izvođenju, nego u izvođenju moga oca. Kada idemo na more starim Fićom iz Sarajeva i kako se približavamo Dalmaciji, ta krv koju Mišo budi u mom ocu postaje sve burnija i burnija", pričao je Nele, prenosi Index.hr.

Jednom su bili na nastupu Miše Kovača u Stonu. "Ne bi me Stonsi toliko uzbudili koliko je moj tata bio uzbuđen".

Neletu je na počecima karijere uzor bio Džoni Štulić. "Ako tražiš krucijalnu figuru koja je meni oblikovala moj život, to su Štulić i Džo Stramer".

Muziku novog talasa ne sluša.

"Ja imam respekt prema svakome ko kreira, bez obzira na to sviđa li se to meni ili ne. Ako je neko mangup, neka proba, neka napiše najgluplju pesmu, pa da vidimo kako to šljaka. Ja to ne mogu da slušam. Ajde, ovaj hip hop, to još nekako mogu, ima vrhunskih svetskih hip-hopera koji su uspeli s tog pravca da naprave potpuno drugačiju vrstu muzike. Nove generacije treba da pronađu put", rekao je.

Voditelj ga je pitao i šta misli o hrvatskoj fudbalskoj reprezentaciji. "To je izuzetno", rekao je Nele.

"Niko nije napisao tako lijepu pjesmu Titu kao ja"

O aferi "Crko maršal" Nele je rekao da je njegova pesma "Nedelja kad je otišo Hase" najlepša pjesma o Titu koju je iko napisao. Osim Balaševićeve, dodao je.

"Neću Seji braniti izvođenje svojih pesama" Nele je rekao da neće Seji Seksonu braniti izvođenje pesama koje je napisao.

