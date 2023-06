PORODILA SE 54 GODINE MLAĐA AL PAĆINOVA DEVOJKA: Slavni glumac dobio dete u DEVETOJ DECENIJI

Samo desetak dana nakon što su vesti o trudnoći Nur Alfale, devojke Al Paćina, odjeknule u Holivudu, ova 29-godišnjakinja je na svet donela svoje prvo, a glumčevo četvrto dete. Tako je Paćino postao otac u 83. godini!

Srećne vesti je potvrdila sama Nur, koja je 54 godine mlađa od Paćina, ali pol deteta nije otkriven.

Podsetimo, vesti o trudnoće ispratile su brojne kontroverze, uključujući i tvrdnje da Al nije bio siguran da je dete zaista njegovo. No, izvor blizak paru insistirao je da su oboje presrećni zbog trudnoće, iako ona jeste bila iznenađujuća.

Isti izvor demantovao je spekulacije o tome da je Nur skrivala trudnoću od Paćina, te da je sa njim u vez zbog novca.

Podsetimo, par je u vezi dve godine, a prvi put su zajedno viđeni u aprilu prošle godine. Inače, Alfala je očito "slaba" na starije muškarce, s obzirom da je u prošlosti bila u vezi sa Mikom Džegerom (78), a par je raskinuo još 2017. godine. Zanimljivo je da je 2019. povezivana i sa Klintom Istvudom (91), ali je na kraju tvrdila da su samo prijatelji.

Nur je svojevremno u jednom intervjuu otkrila da ljudi jesu komentarisali njenu vezu sa Džegerom, ali da se ne kaje ni zbog čega i da ima mnogo lepih uspomena iz te romanse.

"Godine mi nisu bile važne. Srce ne zna šta vidi, ono samo zna šta oseća. To je bila moja prva ozbiljna veza i za mene je to bio srećan period", rekla je svojevremeno ova 28-godišnjakinja za "Hello".

